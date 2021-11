Festa della Salute, mercatini e piste di ghiaccio: tutti gli appuntamenti del weekend

A Venezia è il fine settimana della Festa della Salute, con tanti appuntamenti diffusi nella città storica. Ma il weekend del 20 e 21 novembre 2021 è ricco anche di appuntamenti anche nella terraferma veneziana.

Eventi a Venezia nel weekend

1. Gratis alla Peggy Guggenheim

Torna l’appuntamento autunnale che molti veneziani attendono. Il 20 e 21 novembre 2021, in occasione della Festa della Madonna della Salute, la Collezione Peggy Guggenheim apre le sue porte gratuitamente ai cittadini. L’ingresso è su prenotazione obbligatoria, fino a esaurimento posti (DETTAGLI).

2. Mercatino extra large a Mirano

Piacciono ai miranesi, e non solo, “Gli oggetti dei nonni” in versione extralarge: dopo il successo dello scorso mese, il Mercatino dell’antiquariato e del collezionismo di Mirano torna questa domenica, 21 novembre 2021, con l’area espositiva allargata a via Barche (fino all’incrocio con via Macello) e a via Castellantico, proponendo oltre 150 espositori, tra antiquari professionisti del settore, hobbisti, collezionisti, operatori del mondo del modernariato e del vintage (DETTAGLI).

3. Mercatino tradizionale della Salute 2021

Torna il mercatino in occasione della festa della Madonna della Salute: dal 19 al 21 novembre 2021, nell'area a ridosso di punta della Dogana, saranno collocati i tradizionali banchi con in vendita candele e dolci. In particolare, gli articoli religiosi saranno collocati in campo della Salute e in campo San Gregorio, mentre in Rio Terà dei Catecumeni ci saranno i banchi dedicati alla vendita di articoli vari (frittelle, frutta candita, dolciumi, caldarroste, palloncini, giochi e altro ancora). In tutto una trentina di banchi (DETTAGLI).

4. Pista di ghiaccio a Marghera

Spazio alla pista di ghiaccio a Marghera per le festività natalizie, che sarà ufficialmente inaugurata il 18 novembre e sarà il fulcro di varie iniziative. Si potrà pattinare liberamente, ma anche seguire dei corsi di pattinaggio artistico, nonché assistere ad una serie di eventi: il 20 novembre è prevista un'esibizione con i campioni del pattinaggio artistico (che sarà bissata il 7 gennaio), l'8 dicembre si svolgerà la terza “Fashion on ice”, il 31 dicembre ci sarà “Capodanno on ice”, il 6 gennaio “Befana on ice”, il 9 gennaio il terzo “Cosplay on ice” (DETTAGLI).

5. Il giardino ritrovato a Mestre

Un'occasione per incontrare le associazioni di volontariato cittadine ma anche per degustare in compagnia prodotti locali e castagne. Torna, in occasione della festa della Madonna della Salute, la manifestazione "Il giardino ritrovato" (20 e 21 novembre 2021 - parco di via Torre Belfredo, Mestre). Presenti i rappresentanti delle associazioni locali assieme agli espositori di alcune attività commerciali della zona e stand gastronomici con prodotti del territorio. L'inaugurazione è prevista per sabato 20 alle 11, quindi l'evento proseguirà fino alle 20 per riprendere il giorno successivo dalle 9 alle 20 (DETTAGLI).

6. Prodotti tipici a Castello

Una serie di iniziative promosse per valorizzare i prodotti gastronomici locali e non solo, in corrispondenza degli ultimi giorni di apertura della Biennale di Architettura, che si conclude il prossimo 21 novembre, e della Festa della Madonna della Salute. L'Associazione esercenti pubblici esercizi (Aepe) di Venezia propone, insieme ai commercianti di via Garibaldi a Castello, alcuni appuntamenti nei plateatici in concessione per la somministrazione, nelle giornate di venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 novembre, di bevande e prodotti gastronomici della tradizione veneziana (come cicchetti, polpette, castradina, pasta e fagioli) e specialità di altre parti d'Italia e del mondo (DETTAGLI).

7. Weekend del mistero

Torna Veneto spettacoli di mistero, rassegna promossa dalla Regione e da Unpli che celebra le storie più occulte e i territori in cui hanno avuto origine. Eventi pensati per tutta la famiglia che accompagnano i visitatori nei luoghi senza tempo del Veneto, alla scoperta del fascino nascosto delle antiche tradizioni (DETTAGLI).