Feste, musica e sport: gli eventi da non perdere nel fine settimana

Fine settimana ricco di incontri, sagre e sport quello del 25 e 26 settembre 2021 a Venezia e provincia. Di seguito, una selezione degli appuntamenti ai quali sarà difficile rinunciare. Per avere un prospetto completo, visita l'elenco completo degli eventi del weekend.

Torna a Mestre "Pane in piazza", manifestazione promossa da Confcommercio e associazione dei panificatori in collaborazione con il Comune, Vela e Camera di commercio. Protagonisti una trentina di maestri panificatori provenienti da tutta Italia, all’opera in un vero e proprio forno di panificazione con il supporto degli allievi dell’istituto Berna di Mestre: per due giorni saranno sfornati per la città pane, dolci e ogni prodotto da forno che si potrà gustare e portare a casa con un piccolo contributo. Il ricavato sarà in parte destinato in beneficenza all’Anffas (Dettagli).

Domenica 26 settembre 2021 arrivano a Jesolo i "super atleti" dell’Ironman 70.3, l'evento sportivo tra i più avvincenti ed estremi. Più di 1600 partecipanti sfidano gli avversari e se stessi per conquistare il miglior tempo e tagliare il traguardo nelle frazioni di nuoto, bici e corsa. La competizione si snoda lungo un percorso che occupa buona parte delle vie del lido, dal Faro a Cortellazzo, ma la carovana dell'Ironman toccherà anche Eraclea e Cavallino-Treporti (Dettagli).

Per ricordare il ruolo del commercio delle spezie e la ricaduta che esso ha avuto nella civiltà e nella vita veneziana, il Comitato cittadini di campo Rialto novo e adiacenze ha organizzato per domenica 26 settembre la giornata M’illumino di spezie, che si terrà in pescheria a Rialto dalle 10 alle 20. L’evento è inserito all’interno delle celebrazioni per i 1600 anni di Venezia e si prefigge di esplorare l’uso delle spezie nella cucina, nella farmacopea e nella profumeria attraverso laboratori sensoriali, una tavola rotonda, visite guidate nei luoghi topici delle spezie e una mostra-mercato con una decina di espositori (Dettagli).

Sarà ancora il nobile cortile di Palazzo Grimani di Venezia ad ospitare la quarta edizione di Etnoborder, la rassegna firmata da Veneto Jazz dedicata alla musica etnica contemporanea. Nei due appuntamenti del programma la saggezza degli strumenti antichi si sposa a moderne sonorità, attraverso l’esplorazione di alcuni fra i più importanti artisti della scena etnica internazionale (Dettagli).

Abbigliamento vintage in vendita con prezzi in base al peso: è Vinokilo, importante realtà della moda sostenibile, che torna a Venezia per cinque giorni dal 22 al 26 settembre presso Oficine 800, in fondamenta San Biagio. Il negozio itinerante propone accessori e abiti unici e di qualità, alternative di capi diversi e suddivisi per tipologie, brand, anni, stili, forme, tessuti, colori e taglie. Più di 10 mila pezzi venduti a peso: il primo e il secondo giorno a 50 euro al chilo, gli altri tre giorni il prezzo scende a 40 (Dettagli).