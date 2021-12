Weekend: mercatini di Natale a Jesolo, Caorle e Mestre. Aperture serali dei musei

Un fine settimana ricco di appuntamenti, la maggior parte dei quali a tema natalizio. Ce n'è per tutti i gusti, a Venezia e in provincia. Di seguito una selezione degli eventi imperdibili il 4 e 5 dicembre 2021.

1. Caorle Wonderland

Il Natale torna a Caorle. Dal 4 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 la cittadina si vestirà a festa per la terza edizione di “Caorle Wonderland”, l’evento che dura più di un mese e che segna la nascita della stagione invernale per la città. Prima del Wonderland, infatti, Caorle viveva solo d’estate. Dopo il successo della seconda edizione (quella pre-pandemia), quando passarono circa mezzo milione di persone, adesso anche le strutture alberghiere iniziano a credere nel progetto: sono una trentina quelle che hanno aderito per permettere ai turisti di soggiornare durante il Natale. Anche la biblioteca e il Museo del Mare resteranno aperti (saranno raggiungili col trenino) e sarà possibile anche visitare il campanile (Dettagli).

2. Mercatini a Mestre

Il cuore del Natale a Mestre sarà Piazza Ferretto, con il suo albero: luogo ideale per gli acquisti natalizi e per vivere lo spirito delle festività in un ambiente raccolto e accogliente. Dal 27 novembre al 26 dicembre, in Piazza Ferretto e via Poerio, e fino al 9 gennaio 2022 in via Allegri, un mercatino di Natale proporrà specialità varie dalle 10 alle 20 (Dettagli).

3. Jesolo Christmas Village

Jesolo Christmas Village. Si terrà da domenica 28 novembre 2021 a domenica 9 gennaio 2022 il villaggio di Natale di Jesolo. Protagoniste saranno le oltre 100 casette ricche di oggettistica natalizia e food di qualità che si snodano per un chilometro e trecento metri da Piazza Aurora, per via Trentin, Piazza Mazzini e via Bafile fino a Largo Augustus, lungo un red carpet illuminato da un cielo rosso di luminarie natalizie, e tutti i giorni fino a sera tanta atmosfera natalizia all’ombra di ben due giganteschi alberi di Natale (Dettagli).

4. Arturo Brachetti a San Donà

Adicembre c'è la seconda edizione di Open Circus, festival di teatro-circo a San Donà di Piave: la formula prevede la programmazione al Teatro Metropolitano Astra di show scelti tra i più interessanti del panorama internazionale, laboratori di circo per i giovani, una mostra dedicata a Moira Orfei e happening a sorpresa che faranno di San Donà un palcoscenico della meraviglia (Dettagli).

5. Debora Villa al Toniolo

Al Teatro Toniolo di Mestre dal 5 dicembre si alza il sipario sulla comicità d'autore. La prima comica a salire sul palco è Debora Villa, che porta in scena lo spettacolo “Venti Risate” (Dettagli).

6. Weekend di mercatini a Mira

Comune e Pro loco di Mira annunciano che, in vista del Natale, sabato 4 e domenica 5 dicembre, come di consueto in concomitanza con i festeggiamenti del giorno 6 per il patrono San Nicolò, tornerà la mostra-mercato con decine di stand in riviera Matteotti e sul piazzale del municipio e che sarà allietata da animazioni di strada e altri intrattenimenti: il tutto, naturalmente, in osservanza della normativa e delle misure di sicurezza anti covid (Dettagli).

7. Mercatini a Scorzè

Sarà una domenica coi fiocchi, la prossima, 5 dicembre, a Scorzè. A fianco della Giornata ecologica organizzata dal Comune ci sarà anche l’appuntamento di Natale voluto dai commercianti, sempre con il Comune e Confcommercio del Miranese, all’interno del distretto del commercio “Terra dell’Acqua”: previsto un fornito mercatino, con oltre 50 espositori tra prodotti alimentari, dell’artigianato, ma anche iniziative e opere realizzate dalle scuole e dalle associazioni locali (Dettagli).

8. Palazzo Ducale e Correr aperti la sera

Imusei civici di Venezia entrano in clima natalizio e lo fanno estendendo gli orari di apertura al pubblico, per permettere a cittadini e visitatori di scoprire il ricco patrimonio culturale della città, le collezioni e le mostre temporanee. Si comincia con il lungo ponte dell’Immacolata, in cui tutti i musei saranno aperti ogni giorno e Palazzo Ducale e il Museo Correr anche alla sera fino alle 23 (Dettagli).