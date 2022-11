Musei gratis, grandi concerti e mostre: il weekend ricco di Venezia e provincia

Musei gratis, feste, concerti e grandi mostre di pittura contemporanea. Sarà un fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere nel territorio di Venezia e provincia, quello del 5 e 6 novembre 2022. Come di consueto, vi segnaliamo i principali, in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutti gli eventi del weekend.

Musei gratis

Domenica 6 novembre 2022 torna l'iniziativa #DomenicaalMuseo, promossa dal Ministero della Cultura. L'iniziativa offre la possibilità di accedere gratuitamente a musei, gallerie, parchi archeologici e giardini monumentali statali (DETTAGLI).

Biago Antonacci a Jesolo

Biagio Antonacci è pronto per tornare al live. Alle prime due date annunciate, si aggiunge ora l'appuntamento al Pala Invent di Jesolo, in programma il 5 novembre 2022. Il tour 2022 segna il ritorno live del cantautore, che per l’occasione ha scelto di esibirsi nei più importanti palasport italiani sul “palco centrale”. Grazie al palco posizionato al centro, il pubblico sarà seduto a 360 gradi e avrà la possibilità di ripercorrere, da vicino, insieme al cantautore milanese, tutti i suoi più grandi successi (DETTAGLI).

Mostra sull'Antico Egitto a Venezia

Mille reperti da ammirare ed esperienze immersive nel metaverso dell'Antico Egitto. Riapre il centro espositivo di Palazzo Zaguri a Venezia con la colossale mostra "Tutankhamon", che aprirà i battenti il 29 ottobre 2022, in occasione del centenario dalla scoperta della tomba del faraone egizio, scomparso a 18 anni nel 1323 a.C. (DETTAGLI).

Partono i festeggiamenti per San Martino

I festeggiamenti prendono avvio a Rialto dove, dalle ore 11 di domenica 6 novembre, gli spazi della Pescheria Grande ospitano la tradizionale “Festa dei bambini San Martino”, promossa dall’associazione Rialto Mio, con animazioni e consegna dei San Martini agli alunni delle scuole primarie del territorio. Mentre venerdì 11 novembre in via Garibaldi, dalle ore 16.30, musica, animazione, trucca bambini e nutella party a cura della Società di mutuo soccorso fra Carpentieri e Calafati.

A Campalto, domenica 6 novembre l’associazione CampaltoViva organizza “San Martino in Strata”: mostra mercato, artisti di strada, laboratori, giochi per bambini e attività per ragazzi, balli, musica dal vivo, stand enogastronomici e lotteria. Mentre venerdì 11 prosegue con “Batemo San Martin” e il laboratorio “Le Lanterne di San Martino (DETTAGLI).

A caccia di misteri a Venezia

Storie vere e storie fantastiche, in cui si mescolano realtà e immaginazione, tramandate di generazione in generazione fino a divenire un patrimonio culturale da preservare: nasce così “Veneto: spettacoli di mistero”, il festival che celebra le storie più occulte della regione e i territori in cui hanno avuto origine. Eventi pensati per tutta la famiglia che accompagnano i visitatori nei luoghi senza tempo del Veneto, alla scoperta del fascino nascosto delle antiche tradizioni (DETTAGLI).

Mezza maratona di Portogruaro

La Portogruaro Half Marathon cambia data: l’edizione d’esordio dell’attesa mezza maratona sulle strade del Veneto orientale si svolgerà domenica 6 novembre. La manifestazione era in programma per il 25 settembre, ma nella stessa domenica si svolgeranno le elezioni politiche: gli organizzatori del Running Team Conegliano, su richiesta della Prefettura di Venezia e del Comune di Portogruaro, sono stati costretti a trovare una data alternativa e, d’accordo con la Federazione italiana di atletica leggera, sotto la cui egida ricade l’evento, hanno optato per un posticipo di sei settimane (DETTAGLI).