Parate di Carnevale, spettacoli e fiere: il ricco weekend di Venezia e provincia

Prosegue il Carnevale con spettacoli, parate e tante iniziative: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere nel territorio di Venezia e provincia, quello dell'11 e 12 febbraio 2023, anticipato da venerdì 10. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutti gli eventi del weekend.

La grande parata di Carnevale all'Arsenale di Venezia

Da venerdì 10 febbraio l’Arsenale torna ad essere protagonista di uno straordinario ed emozionante spettacolo sull’acqua: una maestosa rappresentazione di danza, musica e spettacolo creata per il Carnevale di Venezia 2023, e cullata dall’elemento principe di Venezia: l’acqua. Original Signs è una magica parata che trasforma lo spazio acqueo del bacino dell’Arsenale in una emotiva atmosfera surreale (DETTAGLI).

Il dinner show ufficiale del Carnevale

Con il titolo di “Original Sinners” viene proposto il dinner show ufficiale del Carnevale a Ca’ Vendramin Calergi, ancora una volta firmato dalla stilista Antonia Sautter. Sabato 11 e domenica 12 febbraio e dal 16 al 21 febbraio, tra abiti sontuosi e performance artistiche indimenticabili, i “peccatori” si daranno appuntamento nelle magnifiche sale affacciate sul Canal Grande per trasgredire a tavola e, per una notte, dare spazio ai desideri più reconditi (DETTAGLI).

Il Carnevale diffuso a Venezia

Clownerie, circo-teatro, burattini, performance acrobatiche e spettacoli musicali a Venezia: il Carnevale porta nelle piazze, nei campi e nelle strade arte e creatività con i migliori protagonisti del panorama internazionale. Sabato 11 e domenica 12 febbraio va in scena una programmazione diffusa di spettacoli stanziali di musica, circo-teatro e clownerie che animeranno tutto il centro storico e le isole della laguna con le loro travolgenti spettacolerie (DETTAGLI).

Il Carnevale diffuso sulla terraferma

Sabato 11 e domenica 12 febbraio va in scena sulla terraferma veneziana una programmazione diffusa di spettacoli stanziali di musica, circo-teatro e clownerie che animeranno la terraferma veneziana con le loro travolgenti spettacolerie (DETTAGLI).

La Festa del Pesce a Forte Marghera arriva

Dal 10 febbraio Forte Marghera ospiterà la Festa del Pesce, che stuzzicherà il palato dei visitatori con un menù dedicato a tema ittico, pizze "marinaresche" e pesce fritto. Previsti anche spettacoli di artisti di strada e giocolieri nonché la presenza di numerosi espositori e artigiani, oltre a un'area bimbi (DETTAGLI).

A Venezia la grande mostra di libri antichi

Da venerdì 10 febbraio a domenica 12 ben trenta librerie antiquarie, molte provenienti dall’estero, esporranno libri antichi di grandissimo pregio. In esposizione per bibliofili, appassionati e curiosi, anche una selezione di incunaboli, manoscritti, stampe, libri antichi e rarità del Novecento (DETTAGLI).

Max Giusti al Teatro Toniolo

Il 10 febbraio 2023, Max Giusti porterà così il suo spettacolo al teatro di Mestre. L'attore, dopo la pandemia, il lockdown, i teatri chiusi, come tutti gli italiani ha voglia di mettersi alle spalle un periodo no e ritrovare quella meravigliosa "normalità" che una volta, spesso ci trovavamo a criticare. Due ore di risate e di spensierato buonumore (DETTAGLI).

"Il gatto e la volpe" al Teatro Toniolo

Sabato 11, al Toniolo, Gabriele Mirabassi al clarinetto e Simone Zanchini alla fisarmonica presenteranno il loro progetto musicale “Il gatto e la volpe”, con musiche tratte dall’omonimo CD pubblicato nel 2021. La grande forza e suono di un solista del calibro di Gabriele Mirabassi, da più di trent’anni al vertice tra i migliori clarinettisti del panorama mondiale, sostenuto dal magma sonoro e creativo di Simone Zanchini, considerato uno dei più originali e innovativi fisarmonicisti della scena internazionale (DETTAGLI).

Il fenomeno della musica brasiliana Yamandu Costa al Candiani

Atteso domenica 12 febbraio il chitarrista Yamandu Costa, che raddoppia con due concerti: il primo evento, alle 18.30, è infatti già esaurito in ogni ordine di posto, mentre sono aperte le prevendite per il secondo spettacolo, programmato per le 21.00. Sul palco dell'auditorium uno dei maggiori fenomeni della musica brasiliana di tutti i tempi: Yamandu Costa abbraccia una chitarra a sette corde, strumento particolare usato, in Brasile, principalmente nel Choro e nel Samba. Nella sua musica un “mix” di stili, dal Choro alla musica classica, che creano interpretazioni di rara personalità (DETTAGLI).

Al Candiani in scena "Pulcetta dal naso rosso"

Sabato 11 febbraio, alle 17, Not Only For Kids, la sezione "young" del Centro Candiani, presenta un nuovo appuntamento teatrale: la compagnia Kosmocomico Teatro mette in scena lo spettacolo Pulcetta dal naso rosso, un affascinante e sorprendente viaggio alla ricerca si se stessi, per famiglie e bambini dai 4 anni (DETTAGLI).

A Jesolo le "letture improvvise" di Debora Petrina e Tiziano Scarpa

La nuova rassegna Letture Improvvise si prepara al secondo appuntamento, in programma per domenica 12 febbraio, sempre alla Biblioteca Civica di Jesolo (Piazzetta Jesolo 1, Jesolo VE) e sempre alle ore 17.00: ad attendere il pubblico ci sono le canzoni e le storie di uomini, alberi, di animali che cercano l’amore e la verità ne Le cose che succedono di notte di Tiziano Scarpa e Debora Petrina (DETTAGLI).

Chioggia si prepara per San Valentino

A partire dall'11 febbraio Chioggia è pronta a far innamorare residenti e visitatori che passeggeranno tra piazze, rive e calli con il programma di eventi dal titolo “Chioggia, per amori e per passioni" (DETTAGLI).