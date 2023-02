Prosegue il Carnevale con parate, carri allegorici e spettacoli: il weekend di Venezia e provincia

Prosegue il Carnevale veneziano con parate, sfilate di carri allegorici, spettacoli e tante altre iniziative: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere nel territorio di Venezia e provincia, quello del 18 e 19 febbraio 2023, anticipato da venerdì 17. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutti gli eventi del weekend.

La grande parata all'Arsenale di Venezia

L’Arsenale torna ad essere protagonista di uno straordinario ed emozionante spettacolo sull’acqua: una maestosa rappresentazione di danza, musica e spettacolo creata per il Carnevale di Venezia 2023, e cullata dall’elemento principe di Venezia: l’acqua. Original Signs è una magica parata che trasforma lo spazio acqueo del bacino dell’Arsenale in una emotiva atmosfera surreale (DETTAGLI).

Il Carnevale diffuso a Venezia

Clownerie, circo-teatro, burattini, performance acrobatiche e spettacoli musicali a Venezia: il Carnevale porta nelle piazze, nei campi e nelle strade arte e creatività con i migliori protagonisti del panorama internazionale. Nei giorni della settimana grassa, da giovedì 16 febbraio a martedì 21 febbraio, va in scena una programmazione diffusa di spettacoli stanziali di musica, circo-teatro e clownerie che animeranno tutto il centro storico e le isole della laguna con le loro travolgenti spettacolerie (DETTAGLI). Con un ricco programma di eventi torna anche il Carnevale di Burano: musica, spettacoli e carri allegorici per offrire divertimenti a grandi e piccini (DETTAGLI).

Il Carnevale diffuso sulla terraferma

Nei giorni della settimana grassa, da giovedì 16 febbraio a martedì 21 febbraio, va in scena anche nella terraferma veneziana una programmazione diffusa di spettacoli stanziali di musica, circo-teatro e clownerie (DETTAGLI); inoltre il Carnevale di Campalto con carri allegorici, bande musicali, sbandieratori (appuntamento domenica 19 febbraio dalle ore 14: DETTAGLI); si segnala infine la Festa di Carnevale a Carpenedo, prevista per sabato 18 febbraio dalle ore 14.30 alle ore 19.00 (DETTAGLI).

Skarnival In Venice

Nella città lagunare arriva Skarnival In Venice, un programma di musica dal vivo che promette di far ballare tutti i cittadini. Nello specifico, si tratta di un progetto che nasce dal gruppo Bevarassa Records capitanato da Nic Milano, che dopo anni di esperienza nella musica live e nell'organizzazione eventi, decide di pianificare un tour di concerti per la festa più colorata della città metropolitana di Venezia, il Carnevale (DETTAGLI).

Il Carnevale di Jesolo

Da sabato 18 febbraio prenderanno avvio i festeggiamenti del Carnevale jesolano, manifestazione che si declinerà in diversi appuntamenti e che tornerà a colorare le vie del lido (DETTAGLI).

Il Carnevale di Ceggia

Dopo due anni di stop, Ceggia si prepara ad accogliere per le strade della città una delle manifestazioni più attese dell’anno, il grande Carnevale dei Ragazzi, organizzato dall’Associazione Carnevale Ciliense (DETTAGLI).

Sfilata dei carri allegorici a San Dona di Piave

Tutto pronto per la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati in alcune vie e piazze di San Donà di Piave in programma domenica 19 febbraio per Carnevaleinsieme 2023, la manifestazione organizzata dalla Pro Loco cittadina (DETTAGLI).

In scena al Toniolo "Il berretto a sonagli" di Luigi Pirandello

Gabriele Lavia torna al Teatro Toniolo, accompagnato da Federica Di Martino, in una preziosa versione di uno dei testi più rappresentativi del Novecento di Luigi Pirandello. In scena dal 17 al 19 febbraio, Il berretto a sonagli è un testo amarissimo, comico e crudele, specchio di una società “malata di menzogna” (DETTAGLI).

"Il barbiere di Siviglia" in scena al Teatro La Fenice

Venezia e al suo Carnevale, la Fenice dedicherà una produzione cult del repertorio feniceo quale è Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini. Allo spettacolo sarà inoltre collegato una speciale iniziativa: il Carnival Cocktail, nella domenica di carnevale (19 febbraio). Lo spettacolo di Gioachino Rossini tornerà in scena al Teatro La Fenice nel collaudato allestimento firmato dal regista Bepi Morassi (DETTAGLI).

Performance teatrale alla Fondazione Querini Stampalia

Il Carnevale 2023 alla Fondazione Querini Stampalia nasce sotto il segno dei Pesci e della Vergine con la performance per attore e quartetto d’archi Tempo e destino. Piazzolla y Borges (Quando uno dei Pesci incontra uno della Vergine) con Alessandro Bressanello e il Quartetto d’archi ExtraHarmoniae. L’appuntamento è presso l’auditorium venerdì 17 febbraio, alle ore 18, per un omaggio al connubio artistico tra i tanghi di Piazzolla e il racconto Hombre de la equina rosada di J.L.Borges evocati attraverso le loro opere. L’ingresso è libero e gratuito (DETTAGLI).

Tre concerti ad Argo16

Torna la musica dal vivo ad Argo16, il circolo associativo gestito dall’Associazione Culturale Spazio Aereo: si parte venerdi? 17 febbraio con un trittico d’eccezione: il nome di punta e? quello di Marco Centasso, contrabbassista veneziano che presenta insieme al suo quartetto il suo primo album da bandleader: Hidden Rooms. Aprono la serata l’hip hop jazz dell’Uncharted Trio e Tubi, performance anfibia del Maestro Minotto (DETTAGLI).

La Festa del Pesce a Forte Marghera

Forte Marghera ospita la Festa del Pesce, che stuzzica il palato dei visitatori con un menù dedicato a tema ittico, pizze "marinaresche" e pesce fritto. Previsti anche spettacoli di artisti di strada e giocolieri nonché la presenza di numerosi espositori e artigiani, oltre a un'area bimbi (DETTAGLI).