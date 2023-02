Musei gratis, carri allegorici e spettacoli: il ricco weekend di Venezia e provincia

Musei gratis, carri allegorici e spettacoli e tante altre iniziative: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere nel territorio di Venezia e provincia, quello del 25 e 26 febbraio 2023, anticipato da venerdì 24. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutti gli eventi del weekend.

Musei civici gratis

Ritorna fino a fine anno "Musei in Festa" l'iniziativa promossa dal Comune di Venezia e Fondazione Musei Civici di Venezia che propone alcune giornate di ingresso gratuite nei Musei civici veneziani per i residenti nei 44 Comuni della Città Metropolitana e nel Comune di Mogliano Veneto. Il prossimo appuntamento in programma è per domenica 26 febbraio 2023 (DETTAGLIO). All'iniziativa aderisce anche il Museo di Torcello (DETTAGLI).

Sfilata dei carri allegorici a Jesolo

Domenica 26 il gran finale del Carnevale jesolano: a partire dalle 14.30 le vie del lido saranno animate dalla tradizionale sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati. La parata, organizzata dalla Pro Loco con il supporto dei comitati cittadini e del Comune, si snoderà lungo via Bafile, da piazza Aurora a piazza Marconi, con la partecipazione di 22 carri allegorici, affiancati da tre squadre, cui si aggiungono quattro gruppi autonomi e l’esibizione dei due gruppi di majorettes jesolani (DETTAGLI).

Jesolo festeggia il "Cao de ano"

Sabato 25 febbraio, a partire dalle 18.00 in piazza del Granatiere a Cortellazzo, le celebrazioni del Capodanno veneto: il programma della manifestazione jesolana prevede un aperitivo in musica alle ore 18.00 cui seguirà il “Bati Marso”, un’antica tradizione durante la quale i ragazzi percorrono le strade del paese battendo con forza pentole e padelle a scacciare, simbolicamente, l’anno vecchio e salutare quello nuovo. Alle ore 21.30 uno spettacolo musicale di canzoni moderne in lingua veneta (DETTAGLI).

A Spinea la mostra delle illustrazioni di Michelangelo Rossato

Dal 25 febbraio all'11 marzo, presso la Biblioteca Comunale di Spinea, si terrà la mostra Sante, streghe e sirene che raccoglie ventiquattro illustrazioni originali tratte dalle opere di Michelangelo Rossato, autore e illustratore di libri per bambini originario di Pianiga. Per l'occasione verrano esposti anche bozzetti, storyboard e prove colore: il "dietro le quinte" degli albi dell'artista. L'inaugurazione si terrà sabato 25 febbraio, alle ore 16.30, con una visita guidata dall'autore stesso (DETTAGLI).

Al Toniolo lo spettacolo di Andrea Delogu

Andrea Delogu parte da Mestre con il tour del suo nuovo spettacolo 40 e sto: l’attrice, conduttrice televisiva e radiofonica e scrittrice debutta in prima nazionale venerdì 24 febbraio (ore 21.00) al Teatro Toniolo per la rassegna "È Sempre Una Bella Stagione - I Comici 2022.23". 40 e sto è un “manuale di sopravvivenza alla maleducazione sentimentale”, un folle spettacolo che racconta le donne alla soglia dei 40 anni (DETTAGLI).

"Mozart e le Sinfonie Giovanili" a Chioggia

Venerdì 24 febbraio l’orchestra di Padova e del Veneto a Chioggia con Mozart e le Sinfonie Giovanili tra cui l’overture per La finta giardiniera che è un’opera di Wolfang Amadeus Mozart, composta all'età di 19 anni. Introduce il M° Marco Angius (DETTAGLI).

A Noventa di Piave lo spettacolo di "Sexmachine"

Venerdì 24 febbraio alle ore 21.00, presso il Palazzetto dello Sport F. Fontebasso, Giuliana Musso torna in scena con Sexmachine e celebra il 20° anniversario dal suo debutto. Lo spettacolo fa parte della rassegna teatrale "Vertigini 2023" (DETTAGLI).

Al Malibran in scena Elena Sofia Ricci

Elena Sofia Ricci torna protagonista in scena vestendo i panni di Alexandra del Lago, nel capolavoro di Tennessee Williams. La messa in scena di La dolce ala della giovinezza si terrà fino al 26 febbraio (DETTAGLI).

Al Teatrino Groggia lo spettacolo con pupazzi animati "Nico cerca un amico"

Spettacolo per bambini domenica 26 febbraio al Teatrino Groggia con lo spettacolo Nico cerca un amico della compagnia emiliana Il baule volante per la stagione de La Piccionaia, Centro di Produzione Teatrale. Lo show di teatro d’attore con pupazzi animati a vista, premio Gianni Rodari per il Teatro 2020, è tratto dall’omonimo racconto di Matthias Hoppe (DETTAGLI).

Al Teatro a l’Avogaria la comicità pungente di Mario Raz

Sabato 25 febbraio va in scena, al Teatro a l’Avogaria, “Jihad Comedy”, live di Mario Raz con il suo repertorio di battute affilate declamate con verve istrionica. Un one man show dove si narra di una vita vissuta borderline, ricca di eventi incredibili frutto di scelte impulsive che portano a conseguenze disastrose (DETTAGLI).

La Festa del Pesce a Forte Marghera

Forte Marghera ospita la Festa del Pesce, che stuzzica il palato dei visitatori con un menù dedicato a tema ittico, pizze "marinaresche" e pesce fritto. Previsti anche spettacoli di artisti di strada e giocolieri nonché la presenza di numerosi espositori e artigiani, oltre a un'area bimbi (DETTAGLI).