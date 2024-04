Willie Peyote, "Sulla riva del tour" al parco Bissuola di Mestre

La voglia di scrivere prima e quella di suonare poi, la voglia di stare con la band in studio e arrivare poi sul palco. Tutto questo è “Sulla Riva del Fiume”, il nuovo disco di Willie Peyote uscito il 26 aprile con il quale parte "Sulla riva del tour", serie di appuntamenti dal vivo che lo porteranno con la sua band in giro per l’Italia. L'appuntamento veneziano è al parco Albanese di Mestre, il 7 giugno 2024, per la rassegna Bissuola Live.

“Sulla Riva del Fiume”, più che un EP, è la prima parte dell'album che andrà a chiudere la trilogia Sabauda iniziata con “Educazione Sabauda” (2015) e proseguita con “Sindrome di Tôret" (2017). Peyote e la band hanno registrato in presa diretta e, sia come suoni che come attitudine, è stato un ritorno alle origini. “Sulla Riva del Fiume” non ha dietro un vero e proprio concept ma «la voglia di fare della musica che ci piacesse. Avevo voglia di fare musica che mi piacesse scrivere, suonare, registrare. È un disco più di pancia che di testa, anche se ovviamente la testa non è possibile allontanarla del tutto dalla mia vita».

Con 6 album pubblicati dal 2011 al 2022, e un lungo elenco di singoli e collaborazioni, Willie Peyote (al secolo Guglielmo Bruno) ha costruito un rapporto unico con il suo pubblico, che lo ha sostenuto negli anni apprezzando soprattutto le esibizioni live e la sua capacità di maneggiare il palco accompagnato da una band sempre composita e di grandi professionisti.