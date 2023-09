A Jesolo rivivono le tradizioni contadine di fine vendemmia con la manifestazione "Wine & Folk"

Due giorni di musica e divertimento per celebrare le tradizioni contadine: sabato 8 e domenica 9 settembre, Jesolo ospiterà la 67esima edizione della Festa dell’uva e del vino, nella sua veste ampliata e rinnovata “Wine & Folk”. La manifestazione di quest’anno, infatti, rappresenterà un momento per ricordare e rivivere le tradizioni contadine di fine vendemmia.

Confermata anche la tradizionale sfilata alla quale parteciperanno più di dieci carri allegorici e tre gruppi folkloristici lungo le vie comprese fra piazza Torino e piazza Marconi. Le due tappe avranno un allestimento country-chic a tema vendemmia e uva, con l'utilizzo di materiale rustico ma elegante. Grazie alla collaborazione con l'azienda "Il Miglio Rosso", tra balle di fieno, botti, damigiane e attrezzi da lavoro, sarà possibile rivivere le atmosfere della campagna e della vendemmia. Nelle piazze, in attesa dell'arrivo della sfilata, è previsto un intrattenimento musicale dal vivo a tema country-folk con le band: Fish & Chicks, sabato 9 e Elisa & The Wickers, domenica 10. Domenica inoltre è prevista l'incursione della street-band "Funkasin", che animerà le vie e le piazze in attesa del passaggio dei carri allegorici.

Nelle due piazze sarà infine possibile vivere delle wine experience e dei laboratori per tutta la famiglia, come ad esempio provare la pigiatura dell'uva a piedi nudi o il laboratorio per realizzare un segnalibro utilizzando gli acini d'uva. I laboratori saranno curati dalla fattoria didattica "il salice delle meraviglie".

«Quello di sabato e domenica sarà un evento estremamente coinvolgente, capace di coniugare la tradizione con la modernità – dichiara l’assessore il sindaco della città di Jesolo, Christofer De Zotti –. Le novità introdotte per l’edizione 2023 riporteranno in città i sapori antichi e catapulteranno tutti i partecipanti nel vero clima di festa che seguiva i giorni della vendemmia. Uno spettacolo assicurato per tutti».

«Questi sono eventi che portano beneficio alla città, perché aiutano a valorizzare i nostri prodotti, come quelli legati alla terra, e le nostre eccellenze – aggiunge il presidente della Pro Loco, Alberto Mecchia –. Piacciono molto perché fanno vedere un'altra parte della nostra Jesolo, che è essa stessa parte integrante del nostro essere. Quest'anno siamo nelle piazze e lungo la via principale con una festa rinnovata, per essere ancora più attrattiva e coinvolgente, con un occhio anche alla promozione turistica. Siamo orgogliosi del progetto di crescita e di quanto, tutti assieme, stiamo facendo per la nostra città e le sue eccellenze».