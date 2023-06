Al via la rassegna musicale a sostegno dell'organizzazione umanitaria Women for Freedom

Al via la rassegna musicale “Women For Freedom In Jazz 2023”, arrivata alla sua settima edizione: una maratona estiva di concerti i cui ricavati andranno a sostegno dell’organizzazione Women for Freedom.

Women for Freedom è infatti un’organizzazione umanitaria indipendente, apartitica e laica, fondata nel 2014 con l’obiettivo di aiutare donne e bambini a raggiungere la libertà e il pieno godimento dei diritti fondamentali, offrendo protezione, educazione, assistenza e riabilitazione alle vittime di traffico umano, sfruttamento sessuale, violenza e povertà e promuovendo una cultura del rispetto. L’associazione opera in sette paesi del mondo (Italia, Bolivia, India, Camerun, Nepal, Togo, Romania) attraverso progetti che prevedono assistenza psicologica, sanitaria, legale e integrazione sociale.

La terrazza dell'Hotel Carlton On The Grand Canal sarà anche quest’anno location della rassegna musicale. Nelle sei edizioni passate dell’iniziativa ha donato 21mila euro a Women for Freedom e per questo, durante l’incontro di oggi, è stato insignito ufficialmente del riconoscimento di “Azienda For Freedom”, che viene conferito solo a quelle aziende che, oltre a condividere i principi etici dell’organizzazione, collaborano attivamente alla realizzazione della sua missione.

I concerti si terranno dal 6 luglio al 7 settembre, ogni giovedì alle 20.30. Il programma completo è disponibile online.