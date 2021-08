??Galleria S. Eufemia

Giudecca 597 Venezia

vaporetto fermata Palanca



??Mostra a cura di Ayune Namur in collaborazione con Xheni Kapllani



Organizzazione: Arte Design Venezia



Grafiche a cura di Alice Men - Design33.it



Artisti selezionati: Sarah Alessio, Céu D’Ellia, Flora MC, Su Kroker, Alexandre Luiz Segrégio, Cleber Oliveira, Giuseppe Prinetti, U-ku, Fernanda Volkmann, Vanessa Sprio.





Wonderland celebra il fantastico in tutte le sue forme, unisce alternative della nostra esistenza, perpetuando mondi paralleli creati da ogni artista, mette a fuoco il dettaglio, la bellezza dell'essere come se usassimo un obiettivo di tipo macro.

Attraverso le opere, gli artisti presentano versioni di se stessi e del mondo. I dintorni sono solo una prospettiva e tutto è facilmente mutabile.



"Potresti iniziare da un sentiero che non porta in nessun luogo più fantastico che dai tuoi gradini di casa al marciapiede, e da lì potresti andare... beh, dappertutto". Stephen King, "It"



Il fantastico non è una sovversione; è un modo di comprendere l'esistenza e di imparare a fondersi nella vasta perplessità che ci sia qualcosa di numinoso da sperimentare; mentre lo si sperimenta.



Wonderland potrebbe essere inteso come un ambito fantastico di interpretazione, un sistema stratificato di sensazioni, un dominio di creazione dove tutto diventa significativo e favoloso nella sua particolarità.

