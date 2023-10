A Venezia il workshop con il regista Oku Shutaro

Venerdì 3 novembre l’Università Ca’ Foscari Venezia e il Ca’ Foscari Short Film Festival, in collaborazione con il Teatro S.Marta e il Museo d’Arte Orientale, organizzano un’intera giornata dedicata al teatro N? nella sua rielaborazione più contemporanea attraverso la realtà virtuale. Il team del regista Oku Shutaro sarà infatti nella città lagunare per presentare Ghost in the Shell. VR Noh Introduction.

Alle ore 15.00, presso il Museo d’Arte Orientale, il regista, affiancato da Yamamoto Hirotsugu e Suyama Shiro dell’Università di Utsunomiya e Sugimoto Maki dell’Università Keio, incontrerà il pubblico e gli studenti per un workshop nel corso del quale spiegherà il progetto e quali tecnologie sono state messe in campo per realizzarlo. La traduzione virtuale di un’opera del tradizionale teatro N? può avvenire solo partendo dalla comprensione profonda delle atmosfere del mugen N?, il N? di sogno, e dalla conoscenza dei nuovi mezzi espressivi. L’ingresso al workshop, che sarà presentato dalla professoressa Maria Roberta Novielli, è gratuito su invito. Per richiedere l’invito si potrà contattare il museo allo 0415241173.

Alle ore 17.00 ci si trasferirà presso il Teatro Santa Marta per la proiezione dei cortometraggi Le robot Graffeur “fusionne” – Fusion Graffle Robot, Dancing Professor e Tsunemasa. A seguire ci sarà la performance live Ghost in the Shell – Noh Introduction, con la performer Sakakura Katsumi su musica di Yamikurae (Matteo Polato e Jacopo Bortolussi) e Hosomi Sakata. La realizzazione tecnica è di “Inside head” Ganesh Gowrishankar (CNRS).

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. L’Università, lo Short Film Festival Teatro S.Marta e il Museo dedicheranno questa giornata al prof. Bonaventura Ruperti, insigne studioso di teatro giapponese, scomparso dieci mesi fa. Questa prima iniziativa vuole essere l’avvio di una feconda collaborazione tra le istituzioni veneziane partecipanti e Evision sulle tematiche della realtà virtuale, aumentata e le interazioni con il mondo culturale e museale. Il Ca’ Foscari Short Film Festival, sempre all’avanguardia e attento alla sperimentazione di nuove tecnologie per il cinema, ma non solo, approfondirà con altri appuntamenti l’avvio verso questi nuovi percorsi di fruizione.