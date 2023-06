A Caorle una giornata di performance su trampoli

In attesa della XXVIII edizione del festival internazionale del teatro in strada La Luna nel Pozzo, Carichi Sospesi Aps e l’amministrazione comunale di Caorle hanno voluto invitare, per venerdì 29 giugno, una compagnia di fama internazionale per far scoprire in anteprima ai cittadini e ai turisti la magia che si respira durante quei giorni nel suggestivo borgo veneto.

Per l’anteprima di venerdì 23 giugno, Caorle avrà piacere di ospitare “World of Wonder” di Teatro per Caso, compagnia specializzata in performance su trampoli, che nel 2021 è stata seleziona, tra oltre 100, per lo show case europeo “Festival of Fools” di Belfast. Con le loro gigantesche ali, da antichi mondi dimenticati arriveranno a Porto Santa Margherita messaggeri volanti, che si faranno annunciatori di sogni lieti, di visioni delicate e gioiose, di messaggi di ritrovata armonia. Entrambi gli eventi sono ad ingresso libero e gratuito.