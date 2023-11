Torna youTHeater, il progetto artistico multidisciplinare dedicato ai giovani

Ritorna youTHeater, il progetto artistico multidisciplinare dedicato ai giovani al Teatro del Parco del Settore Cultura del Comune di Venezia. La versione entrée, progettata dalle associazioni Farmacia Zooè, Live Arts Cultures e Macaco, con il sostegno del Settore Cultura, presenta una rassegna di teatro, musica, poesia e performance da gustare nei mesi di novembre e dicembre.

«Il Teatro del Parco si conferma essere la casa dei giovani e della sperimentazione – commenta il sindaco Luigi Brugnaro –. In questo luogo fortemente voluto e riqualificato si mescolano la musica, il teatro e la formazione. È anche un teatro che lega le diverse realtà del nostro territorio, con la Biennale Musica che ha creduto in questo progetto e in questi spazi, trovando un luogo sicuro dove formare, sperimentare e creare. Oggi con youTHeatre le porte del Teatro si aprono ai giovani e agli studenti di tutta la città metropolitana con eventi che potranno fruire gratuitamente e che arricchiscono l’offerta culturale dei nostri cittadini del futuro».

Si inizia venerdì 10 novembre con “Le villeggiature”, nuovo monologo di Gianmarco Busetto, mentre il 16, 17 e 18 novembre le scuole del territorio potranno partecipare a tre eventi speciali, realizzati in occasione della Giornata Internazionale degli Studenti: il matinée musicale "Immagini e musica per raccontare" dei Grimoon, “VAJONTS23”, un progetto di Marco Paolini e La Fabbrica del Mondo, organizzato e messo in scena dai ragazzi e dalle ragazze del Liceo Majorana Corner di Mirano, con la regia di Farmacia Zooè, e il nuovo workshop "Il silenzio”, di Carola Minincleri Colussi, dedicato a insegnanti ed educatori, sul linguaggio non verbale e la comunicazione intergenerazionale.

Si continua con Micah P. Hinson/USA (24 novembre), "Metamorfosi dall'assenza", un’esperienza interdisciplinare tra poesia e musica, in cui Carola Minincleri Colussi interagirà con Erica Boschiero (1° dicembre) e a cui seguirà il workshop "Poesia, performance e autobiografia" (2 dicembre), poi Daniela Pes (8 dicembre) e infine “La scimmia”, di Giuliana Musso (15 dicembre). Gli eventi saranno gratuiti su prenotazione Eventbrite e inizieranno alle ore 21. Per informazioni e iscrizioni ai workshop: infoyoutheater@gmail.com.