youTHeater: al Bissuola un programma di musica, danza e teatro per giovani

Il Teatro del Parco Bissuola presenta "youTHeater," un articolato programma di musica, danza e teatro per giovani: dal 23 gennaio al 21 maggio sono in programma dodici appuntamenti gratuiti, suddivisi in quattro concerti e sei serate di teatro e danza, oltre a due eventi speciali dedicati al giorno della memoria e a quello del ricordo. C'è anche spazio per formazione e didattica con due workshop, due cicli di laboratori, matinées per le scuole e una residenza per una giovane compagnia locale. L'organizzazione è a cura del Settore cultura del Comune di Venezia in collaborazione con le associazioni Live Arts Cultures, Farmacia Zooè e Macaco, grazie ad un finanziamento del Fondo sociale europeo.

Gli artisti

Gli ospiti del programma musicale saranno artisti come Laura Agnusdei, Nicola Manzan, New Candys, Phill Reynord, Theo Teardo, Kaki King (Usa), Marco Centasso. Per il teatro, i protagonisti sono Stefano Baffetti, Sotterraneo, Farmacia Zooé, Fettarappa Sandri/Guerrieri, Malmadur, Nardinocchi/Matcovich; la danza sarà rappresentata da Abbondanza/Bertoni, Paola Lattanzi.

Il programma

Si parte domenica 23 gennaio con lo spettacolo di danza Hyenas della compagnia Abbondanza/Bertoni. Seguono lo spettacolo teatrale "L'isola degli uomini", dedicato al giorno della memoria, con Stefano Baffetti (giovedì 27 gennaio, ore 11 per le scuole e ore 21 per il pubblico), e il concerto di Laura Agnusdei | Nicola Manza (sabato 29 gennaio). Tutto il programma è visibile sul sito www.culturavenezia.it

Le due giornate di workshop sono dedicate a danza e teatro: una con Michele Abbondanza, eccellenza del teatro danza, l'altra con il duo di artisti Laura Nardinocchi e Niccolò Matcovich (Rueda Teatro), vincitori di Scenario Infanzia con lo spettacolo “Arturo”, sul tema della perdita. Parte dell’offerta culturale è la campagna di sensibilizzazione contro i disturbi del comportamento alimentare “La Voce - Esprimi un desiderio”, che coinvolgerà oltre 1500 studenti delle scuole secondarie di secondo grado della città metropolitana.

A fine di gennaio si terranno le proposte formative più articolate, percorsi che si distinguono per le fasce di età a cui si rivolgono (14-18 anni e 19-26) e per il tipo di lavoro: La partita dei sogni - laboratorio di pratiche di movimento e My body is cage - laboratorio multidisciplinare di teatro, danza, musica e pratiche multimediali: i partecipanti sono accompagnati in questo percorso da tutor d'eccezione quali Gianmarco Busetto e Marco Duse per il teatro, Marianna Andrigo e Michela Lorenzano per la danza, Solenn Le Marchand e Marco Centasso per i media e la musica.

Il 7 maggio torna "Una notte a Teatro": 12 ore, dalle 20 alle 8 del mattino, da trascorrere sul palco e in platea con un’esperienza immersiva che sottolinea quanto il teatro possa essere uno spazio della vita e della scoperta di sé. A giugno arriva il progetto "Residenza con il Teatro del Parco", pronto ad ospitare professionisti (artisti, tecnici e mentori) con cui i giovani potranno confrontarsi in merito a progetti di produzione, testi, performance e idee di messinscena.

«Investire sui giovani e sulle loro passioni - commenta l'assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini - è un filo conduttore che questa amministrazione porta avanti in un teatro che in poco tempo, dopo la riapertura del 20 settembre del 2020, si è consolidato come punto di riferimento per le nuove generazioni che vivono di cultura. La rigenerazione del parco Albanese, prima con il teatro e adesso con il rilancio della biblioteca ma anche con il mercato cittadino appena inaugurato, è un fiore all’occhiello per la giunta Brugnaro, che crede nella città e nella cultura dei giovani».