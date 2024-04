La cantante Yumi Ito a Venezia per Jazz&

La settima edizione di Jazz&, la rassegna di jazz e contemporary firmato da Veneto Jazz, chiude con la caleidoscopica cantante Yumi Ito, sabato 27 aprile alle Sale apollinee del teatro La Fenice di Venezia. Con la sua voce, Yumi Ito crea mondi oltre ogni confine. La cantante svizzera con radici polacco-giapponesi è considerata una delle rappresentanti più importanti dell’improvvisazione vocale e si muove con disinvoltura tra diversi generi e i ruoli di cantante, pianista, compositrice. Un vero e proprio oceano di art-pop, jazz e neoclassico.

Forte di innumerevoli concerti e tournée, la musicista si esprime come un maestro Zen: chiara, riflessiva e con un’energia straordinariamente potente. SWR2 Jazz l’ha nominata una delle scoperte vocali del 2020, e Jazz Thing e Bandcamp hanno selezionato il suo album Stardust Crystals come una delle migliori uscite del 2020. Ysla è il suo nuovo album. Si esibisce sabato 27 aprile (ore 19.30) alle Sale Apollinee del Teatro La Fenice, in trio, con il “poeta del tamburo” spagnolo Iago Fernández e il bassista israeliano Nadav Erlich.