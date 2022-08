Jazz Area Metropolitana: Yumi Ito in concerto alla Filanda di Salzano

Prosegue la rassegna Jazz Area Metropolitana con laboratori pomeridiani per famiglie e imperdibili concerti. La penultima giornata di JAM è in programma per giovedì 1° settembre, in uno dei luoghi storici della rassegna, che merita sempre di essere conosciuto e scoperto: la Filanda Romanin-Jacur di Salzano.

Il cortile della filanda ospita alle ore 17.00 la lezione-concerto del contrabbasista Marco Trabucco. L’appuntamento serale alle ore 21:00 è con Yumi Ito, per la data in collaborazione con New Echo System, il progetto multidisciplinare che riunisce artisti svizzeri e italiani supportato da Pro Helvetia.

Yumi Ito cantante, compositrice, produttrice e arrangiatrice svizzera d’avanguardia, è una delle scoperte vocali europee degli ultimi anni. La sua musica amalgama tipi differenti di stili, unisce la semplicità del pop con la complessità del jazz. Un timbro irresistibile e inconfondibile, accompagnato da contrabbasso e batteria, per creare un sound ricercato ed eterogeneo che rispetta l’intera struttura delle sue composizioni e della tradizione vocale. Musica e testi che raccontano storie autentiche tratte da argomenti personali ed esistenziali per esplorare la società: la costruzione di un mondo mistico e reale, ricco di significato, immagini e suoni.

