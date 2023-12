"Fa presto. Vai piano", il nuovo libro del presidente

«A metà degli anni ottanta Luca Zaia era un diciottenne che si affacciava alla vita senza mai aver messo piede fuori dalla provincia. Forte dei suoi sogni di ragazzo, tra le certezze di un’esistenza scandita dai ritmi della natura e le incognite di un mondo tutto da scoprire, si troverà di fronte una realtà ben più complessa di quella del paese da cui è partito. Con la distanza della maturità e lo stile scanzonato dei racconti d’avventura, il presidente rievoca il viaggio in cui per la prima volta ha posato uno sguardo consapevole su se stesso e sulla vita, per consegnare ai giovani convinzioni e valori che lo guidano tuttora».

"Fa presto. Vai piano", venerdì alle 19 all'Area city il presidente della Regione Veneto parla del suo nuovo libro. «Crescere, maturare, non è altro che accumulare esperienze. È il riconoscimento di un viaggio, quello interiore, il più semplice e naturale, che mette a nudo le sensibilità, le fragilità, le potenzialità». L'incontro è organizzato da Il Cantiere e lo storico locale da ballo veneziano che quest'anno festeggia i 35 anni. Prenotazione consigliata su: ilcantierevenezia@gmail.com