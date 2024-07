Zenobia, alla Giudecca la "pastasciutta antifascista", libri e cucina

Domani sera, 13 luglio, in Campo Junghans va in scena "Pastasciutta antifascista. Esperimenti di cucina antinazionalista". Una serata in cui seguiranno presentazioni di libri, musica e cucina, a cura della palestra popolare Zenobia, il nuovo centro di aggregazione che si trova proprio in Campo Junghans alla Giudecca.

L'iniziativa nasce sulla scia di una tradizione viva in altre parti d'Italia in luglio, a ricordo della grande pastasciutta di paese preparata dai fratelli cervi il 25 luglio 1943, per festeggiare l'arresto di Mussolini e la presunta prossima fine della guerra. Pochi mesi dopo, come noto, i sette fratelli saranno fucilati dai fascisti per la loro attività partigiana. La serata, a cura di Alice Ungaro Sartori e del collettivo di cuochi Tocia!, gode del patrocinio di Anpi Venezia, Istituto Cervi e Iveser.

Ma pastasciutta a parte, il programma offre molto di più.

Si parte alle 18.30 con la presentazione del libro La cucina italiana non esiste con gli autori Alberto Grandi e Daniele Soffiati, coautori del podcast "Doi - denominazione di origine inventata". Un viaggio tra falsi miti e presunte tradizioni che hanno creato l'idea di una cucina nazionale italiana come la conosciamo oggi. L'evento è in collaborazione con la libreria Marco Polo.

Seguirà dalle 19.30, il concerto del Peace Diouf Trio, accompagnato dalla possibilità di gustare Anti-Pasti Italianissimi curati dalla cucina di Tocia!, oltre al consueto aperitivo al bar della palestra Zenobia. E poi dalle 21 la pastasciutta antifascista, che come vuole la tradizione e in omaggio alla prima e storica dei fratelli Cervi verrà offerta gratuitamente.

Il calendario di Zenobia è molto ricco anche in questo luglio, potere trovarlo sui social della palestra popolare Zenobia o in loco, in Campo Junghans alla Giudecca.