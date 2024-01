Zerocalcare a Venezia per "Più libri più laguna"

Sbarca a Venezia Più Libri Più Liberi, la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria che costituisce una delle realtà più dinamiche e innovative del mondo dell'editoria italiana. Dopo il successo della sua 22ª edizione, dalla collaborazione con Palazzo Grassi - Punta della Dogana e Libreria MarcoPolo nasce un nuovo progetto a cura di Chiara Valerio che prende casa al Teatrino: Più libri più laguna.

Zerocalcare a Venezia

Pensata come nuova destinazione del progetto Più libri tutto l’anno, un ciclo di incontri con autori italiani e stranieri, che accompagna il pubblico nei mesi di avvicinamento alla fiera, dando voce alla piccola e media editoria fuori dai confini fisici della Nuvola, sede di Più libri più liberi, la nuova rassegna veneziana si articola in tre appuntamenti. A dare avvio al programma venerdì 16 febbraio l’incontro che vede la straordinaria partecipazione di Zerocalcare, fumettista italiano di grande successo. L'appuntamento è per le ore 18 al Teatrino di Palazzo Grassi.

Le iscrizioni aprono il 5 febbraio a questo link.