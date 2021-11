La clarinettista sarda Zoe Pia al Laguna Libre: in musica i misteri della sua terra

Nuovo appuntamento al Laguna Libre per Venezia Jazz Festival Fall edition. Venerdì 12 novembre 2021, il jazz club del festival ospita l’artista di origini sarde, clarinettista e compositrice Zoe Pia, con il debutto del progetto discografico “Shardana”, nella consueta formula dell’aperitivo concerto (dalle 18.15) e della cena concerto (dalle 20.45).

La musica di ”Shardana” racchiude in se? le tradizioni, le leggende e i misteri della Sardegna. Shardana, ovvero il popolo delle isole che stanno in mezzo. Cosi? e? descritto da Ramses II (stele di Tanis) nel II millennio a.C.: i ribelli che nessuno ha mai saputo come combattere e che presumibilmente hanno vissuto e lasciato piu? tracce di loro in Sardegna, isola ricca di archeologia e mistero.

La tecnica della soundscape composition unita al linguaggio contemporaneo hanno permesso di raccontare in musica le energie nascoste nella tomba dei giganti di Sa Dom 'e S'Orcu, i personaggi misteriosi come S'Accabadora, la forte tradizione processionale di Mogoro, la storia della terra e dei popoli del Mediterraneo, l'omaggio al grande cantautore Andrea Parodi, le mistiche Domus de Janas ed il tradizionale rieccheggiare del ballo sardo.

Il lavoro discografico e? nato grazie all’esperienza di ricerca sviluppata al Conservatorio “Francesco Venezze” di Rovigo, nell’ambito del progetto “Comporre con i Suoni del Polesine”. Le metodologie applicate sono state volte alla valorizzazione della musica contemporanea, la contaminazione di linguaggi musicali differenti, la valorizzazione dei valori di identificazione universale.

La formazione: Zoe Pia (clarinetto, launeddas, soundscape recording), Roberto De Nittis (pianoforte, rhodes, keyboard, toy piano, kalimba du Costarica), Glauco Benedetti (basso tuba), Sebastian Mannutza (batteria & violino).

Programma