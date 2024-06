Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

FOLLOW THE LINE Mostra d'arte contemporanea dell’artista Anca Boeriu, a cura di Ana Maria Negoita & Alexandra Runcan 12–18 giugno 2024 Orario di apertura: 16:00 – 21:00 Inaugurazione: 12 giugno 2024, ore 17:00 Piccola Galleria dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica Cannaregio 2211, Venezia

La mostra Follow the Line dell’artista Anca Boeriu, a cura di Ana Negoiţă e Alexandra Runcan, sarà aperta al pubblico dal 12 al 18 giugno 2024, dalle ore 16:00 alle ore 21:00, nella Piccola Galleria dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, Cannaregio 2211. Inaugurazione: 12 giugno, ore 17:00. La mostra presenta una sezione del progetto “That’s My Line” di Anca Boeriu, già esposto al Museo d’Arte Contemporanea presso il Museo Nazionale Brukenthal, nell’aprile 2024; partendo dalle opere cardine della mostra, l’artista ricrea site-specific un nuovo racconto visivo incentrato sull’elemento grafico della linea. La mostra è organizzata dall’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia in collaborazione con il Museo Nazionale Brukenthal, la Galleria Galateca e il CESI – Centro di Eccellenza nello Studio dell’Immagine dell’Università di Bucarest. Anca Boeriu è una delle artiste più attive della Romania, promotrice di un discorso creativo che affronta questioni sociali e culturali come: gli stereotipi di genere, le relazioni di genere nella società, la problematica del trauma, ecc. Sebbene nota al pubblico soprattutto per le sue opere di grafica – oltre che come presidente della Sezione di Grafica dell’Unione degli Artisti Visivi della Romania e docente presso il Dipartimento di Grafica dell’Università Nazionale d’Arte di Bucarest – tuttavia, per la presente mostra, l’artista si esprime attraverso una serie di tecniche diverse che rientrano in un approccio multimediale: opere grafiche di grandi dimensioni, ceramiche, installazioni di oggetti, ecc., che rivelano una ricerca interdisciplinare. Anca Boeriu è membro fondatore dell’Associazione Internazionale degli Amici del Museo Nazionale d’Arte della Romania, membro dell’Associazione Internazionale MitOst Germania, delegata per la Romania della Triennale dell’Incisione di Chamallier, Francia, e dal 2014 è l’iniziatrice e coordinatrice della BIPB – Biennale Internazionale della Stampa di Bucarest. Tra i premi ottenuti, ricordiamo il premio UAP per la curatela nel 2017 e il premio per la grafica nel 2014. Ana Negoiţă è storica e critica d’arte, laureata presso l’Università Nazionale d’Arte di Bucarest, dottore di ricerca in arti visive, docente associato al CESI – Centro di Eccellenza per gli Studi sull’Immagine dell’Università di Bucarest e curatrice specializzata in arte contemporanea. Ricercatrice specializzata in arte e civiltà islamica, Ana Negoiţă ha usufruito anche di uno stage dottorale presso il Dipartimento di Studi Orientali dell’Università La Sapienza di Roma. Attualmente svolge una complessa attività editoriale che include sagi pubblicati in varie riviste specializzate e alter pubblicazioni accademiche. A partire dal 2021, Alexandra Runcan è il capo del Dipartimento di conservazione e supervisione del patrimonio presso il Museo Nazionale Brukenthal di Sibiu, essendo tra gli specialisti più impegnati, come coordinatrice e curatrice, in numerose mostre nazionali e internazionali che hanno esposto opere d’arte moderna e contemporanea provenienti dalle collezioni del museo romeno. Alexandra Runcan ha partecipato, come curatrice indipendente, a numerosi progetti culturali. Nel 2021 è entrata a far parte dell’Associazione Brukenthal von Studio, quindi del comitato di selezione e organizzativo dello SCAF (Sibiu Contemporary Art Festival).