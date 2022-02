Iuav firma un protocollo con il Ministro Brunetta per la formazione del personale di pubblica amministrazione

È stato firmato oggi un protocollo tra Iuav e il Ministro Renato Brunetta Brunetta per migliorare e riqualificare il personale della Pubblica Amministrazione. Il personale della PA avrà la possibilità di frequentare corsi di laurea e master Iuav su temi particolarmente qualificanti per chi svolge attività lavorative al servizio del territorio e della comunità.

In particolare, a partire dall’anno accademico in corso, i dipendenti pubblici potranno iscriversi ai corsi di laurea triennale e magistrale Iuav inUrbanistica e pianificazione del territorio, oltre che a numerosi master e corsi di perfezionamento: Diritto e tecnica per il patrimonio, Management della comunicazione e delle politiche culturali, Progettazione partecipata-PROPART (master di primo livello), Interventi complessi in partenariato pubblico e privato, Rigenerazione urbana e innovazione sociale-U-RISE (master di secondo livello), Comunicazione sostenibile e circular design (corso di perfezionamento).

Iuav si impegna inoltre a progettare e sostenere nuovi percorsi formativi universitari e post-universitari dedicati al personale in servizio nelle pubbliche amministrazioni.

Per l’iscrizione ai corsi di studio non è previsto un limite d’età né il superamento di un test, solo un eventuale colloquio e valutazione per accedere ai master; gli iscritti potranno avvalersi dei permessi di studio 150 ore e accederanno ai benefici garantiti agli studenti a tempo parziale.

Il protocollo d’intesa, di durata triennale e rinnovabile, risponde a una strategia di intervento prevista dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) per il miglioramento delle amministrazioni pubbliche tramite il rafforzamento delle competenze del capitale umano.

La formazione del personale in servizio nelle pubbliche amministrazioni costituisce infatti una leva strategica per realizzare effettivi miglioramenti qualitativi dei servizi ai cittadini e alle imprese.