"Covid19 e poi?" Il corso di Alta Formazione rivolto anche agli imprenditori

Il percorso di Alta Formazione (covid-19 e poi? Guardando al futuro) creato in partnership con il Centro Consorzi di Sedico, si propone in questo momento sociale complesso e sfidante, di rimettere al centro la Persona, rispetto a quanto sta accadendo, stimolando nel discente la giusta capacità riflessiva per trovare risposta ai bisogni legati a questa fase di cambiamento che sta gettando le basi di una nuova vita sociale. Rimettere al centro la Persona significa conoscere come funziona e come si è evoluto nei millenni l’Uomo dal punto di vista cognitivo ed emotivo, significa riconoscere che ai doveri si affiancano dei diritti inviolabili e significa avere contezza del fatto che per potersi destreggiare in questa società complessa è necessario la Conoscenza dei processi di crescita sociale e creatività umana. L’intento, pertanto, è quello di stimolare nel discente:

riflessioni di senso e significato rispetto a quanto sta vivendo e rispetto alle emozioni che si trova a percepire;

mettere a disposizione dei partecipanti competenze e strumenti utili ed efficaci per muoversi in questo tempo complesso;

favorire l’acquisizione di quei «saperi» di natura giuridica e psicologica per essere in grado di navigare il mare dell’incertezza odierna.

E' rivolto a persone che desiderano acquisire maggiori competenze in ambito relazionale e professionale e che vogliono meglio comprendere come funziona l’impianto giuridico in tempo di crisi pandemica Covid-19. Imprenditori che devono gestire sfide quotidiane compreso la gestione di persone anche a distanza.

Il Progetto prevede un totale di 14 ore formative divise tra il prof. Daniele Trabucco, la dott.ssa Fabiola Salvalaggio e il prof. Maurizio Galluzzo.

Ogni lezione avrà una durata di circa 90’.

Date:

venerdì 5 e 19 marzo

venerdì 9 e 23 aprile

venerdì 7 e 21 maggio

venerdì 4, 11 e 25 giugno

Orario: 18.30-20

Modalità: On line su piattaforma fornita dal Centro Consorzi di Sedico

Costo: 300 euro. PREZZO DI LANCIO: 200 euro primi 10 iscritti