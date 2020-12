Laboratorio di drammaturgia per giovani autori con lo Stabile del Veneto. Aperte le iscrizioni fino al 15 gennaio

"Messaggi in bottiglia" è il titolo del nuovo laboratorio digitale di drammaturgia organizzato dal Teatro Stabile del Veneto e La Piccionaia in ambito del Modello Teseo Veneto e rivolto a giovani autori e attori per aiutarli a ripensare e a salvare le dinamiche della creazione artistica teatrale. A guidare i ragazzi in questa esperienza quattro nomi d’eccezione del mondo della scena e della drammaturgia: Marta Della Via, Diego Dalla Via, Liv Ferracchiati e Davide Giordano. Il laboratorio è destinato a 12 giovani autori-attori under30, che desiderino avvicinarsi alla drammaturgia con l’intenzione di aiutarli a ripensare le dinamiche della creazione artistica teatrale.

Il bando

Il bando di selezione aperto da oggi fino al 15 gennaio e disponibile sul sito del Teatro Stabile del Veneto e de La Piccionaia, rientra nelle attività del Modello Te.S.eO. Veneto - Teatro Scuola e Occupazione, il programma di formazione teatrale per giovani talenti del territorio nato dall’Accordo di Programma tra la Regione del Veneto e il Teatro Stabile del Veneto, in partnership con Accademia Teatrale Veneta.

Il laboratorio

A condurre le lezioni che si svolgeranno on line e in presenza sarà Marta Dalla Via, accompagnata dall’autore teatrale Diego Dalla Via cofondatore della Compagnia Fratelli Dalla Via. Docenti ospiti due artisti giovanissimi che si sono fatti notare per la loro bravura come interpreti e drammaturghi e che hanno espresso sulla scena forte personalità proponendo modi insoliti di essere autori del e nel presente: Liv Ferracchiati e Davide Giordano. Oltre alla scrittura per la scena, durante il corso verranno affrontati approfondimenti intorno all’interpretazione come l’imitazione delle voci degli altri e la ricerca della propria, e ci si concentrerà infine sulla realizzazione di una restituzione in teatro e di una playlist di podcast. I testi elaborati singolarmente, infatti, si adatteranno per fare parte di un progetto collettivo che verrà presentato dal vivo al Teatro Astra di Vicenza.

Come iscriversi

Il modulo di iscrizione, reperibile sul sito del TSV e quello de La Piccionaia va compilato e inviato entro il 15 gennaio all’indirizzo: silvia.sette@piccionaia.org, la quota per partecipare è di 60,00 euro.