Connessioni contemporanee: quattro giorni di workshop per gli insegnanti del Veneto

L’Istituto di Arte Contemporanea (ICA) di Boston, in collaborazione con la Collezione Peggy Guggenheim, lancia un bando destinato alle/agli insegnanti delle scuole secondarie di I e II grado della Regione del Venetoper partecipare a un workshop di 4 giorni, completamente gratuito, che si terrà dal 30 agosto al 2 settembre, 2022, a Venezia. Le candidature possono essere inviate entro il 27 maggio e le/i docenti selezionati saranno notificate/i entro il 10 giugno. Tutte le informazioni su come partecipare sono disponibili al seguente link.

“Connessioni contemporanee” è il titolo scelto per questo laboratorio incentrato sul lavoro di Simone Leigh, artista afroamericana che quest’anno rappresenta il Padiglione Stati Uniti alla 59a Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia 2022 con la mostra Sovereignty, nonché vincitrice del Leone d’oro come miglior artista. Negli ultimi due decenni Leigh ha creato un vasto corpus di opere, che spaziano da sculture a video e performance, incentrate sul lavoro fisico e intellettuale delle donne nere, lavoro che spesso rimane nascosto e che non sempre viene riconosciuto.

Grazie a questo workshop, 24 insegnanti del territorio sono invitate/i a scoprire l’arte di Leigh usando un approccio multidisciplinare di avvicinamento all’arte, previsto sia dalla metodologia pensata per gli adolescenti e adottata dall’ICA che dalle iniziative educative promosse dalla Collezione Peggy Guggenheim. Le/gli insegnanti potranno vivere 4 giorni di formazione guidati dallo staff dei due musei e dagli artisti Anthony Febo e Danielle Rives, provenienti dagli Stati Uniti, e dall’artista italiana Giulia Filippi. Potranno, inoltre, partecipare a visite speciali al Padiglione USA della Biennale di Venezia e alla Collezione Peggy Guggenheim, prendendo parte a discussioni critiche e vivendo un’esperienza formativa straordinaria.

Attraverso questa esperienza l’arte di Simon Leigh si presenterà come uno strumento utile a generare consapevolezza tra i più giovani e a sviluppare la conoscenza di sé stessi e del mondo attorno a loro.

Per maggiori informazioni: Connessioni contemporanee | Collezione Peggy Guggenheim (guggenheim-venice.it)