La Collezione Peggy Guggenheim presenta un nuovo workshop online per i docenti

Mercoledì 27 gennaio, dalle 16 alle 18, la Collezione Peggy Guggenheim invita gli insegnanti di tutti i gradi scolari al primo incontro di formazione, da remoto, del 2021. Il workshop, intitolato La bellezza come visione di futuro e condotto dalle artiste e atelieriste Giulia Filippi e Virginia Di Lazzaro, sarà un momento di riflessione sulla bellezza quale strumento di rinnovamento. Le azioni e l'operato quotidiano degli insegnanti, nella scuola così come nella società, hanno la missione di educare le giovani generazioni ai valori della bellezza, della cura, del rispetto in un'ottica presente e futura.

Come funziona il workshop

Nel corso del laboratorio, ideato come momento poetico attorno alla bellezza, ciascun partecipante sarà guidato nella creazione di un paesaggio che costituirà al contempo il luogo fisico di un racconto e la destinazione di un viaggio immaginario. A tutti coloro che prenderanno parte all'incontro è richiesto di individuare un angolo o una stanza della propria casa dove vi sia un mobile, una libreria o un ripiano di supporto a favore di webcam e di scegliere e tenere con sé alcuni oggetti (da 5 a 10 cose diverse) portatori di un valore affettivo, evocativo o narrativo.

Come partecipare

Il laboratorio avrà luogo su Zoom ed è gratuito. Per prenotare e ricevere il link di accesso è necessario inviare il proprio nome e cognome all'indirizzo email: didattica@guggenheim-venice.it. Al termine dell'incontro sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Per ulteriori informazioni chiamare lo 041.2405401/444.