Uno studente veneziano dirige la sfida internazionale per l'innovazione al Politecnico di Zurigo

È il veneziano Eros Carnieletto lo studente che ha diretto la sfida internazionale per l'innovazione del Politecnico di Zurigo. Il progetto, dal titolo InCube CHALLENGE è un innovativo programma internazionale nato nel 2017, organizzato dall’università ETH, il Politecnico Federale di Zurigo e rivolto a giovani studenti.

Questo progetto, infatti, vede 20 studenti studenti universitari da tutto il mondo, divisi a gruppi di 5 chiusi per cinque giorni in un cubo di vetro di 25 metri quadrati posizionato in un luogo pubblico, con l’obiettivo di realizzare un progetto innovativo per risolvere un determinato problema del nostro pianeta legato ad esempio al tema della salute, della sostenibilità o dell’ingegneria meccanica.

L'InCube CHALLENGE ha visto quest'anno vari start-up team da 5 persone, in partnership con le multinazionali, all’interno dei “Cube”a Zurigo (Aveniq e ABB), Basilea (Roche, Iqvia), Brugg (ABB, Microsoft, Canton Argovia) e nella metropoli cinese di Wuxi/Shangai (Bühler).

A capo del progetto quest’anno c’è stato Eros Carnieletto, 24 anni di Fossalta di Piave, che dopo la Laurea in ingegneria Meccanica al Politecnico di Milano, sta completando la Laurea magistrale in ingegneria presso l’ateneo svizzero ETH, promotore di InCube Challenge.

In questo caso Eros ha anche coordinato direttamente il progetto in Cina, dove si trova tutt’ora con il suo team, ospite dell’ambasciata elvetica.