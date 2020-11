LaScuolaPerMe: al via la campagna social del Ministero dell'Istruzione

Il Ministero dell'Istruzione ha scelto di rendere omaggio alla scuola e al ruolo che quest'istituzione riveste nelle vite di chi la vive e frequenta in prima persona. È così che nasce la campagna social #LaScuolaPerMe che vuole raccogliere le voci di studentesse, studenti, docenti, dirigenti, personale scolastico, famiglie e cittadini in generale per raccontare, collettivamente, una delle più importanti istituzioni del nostro Paese.

La campagna, iniziata ufficialmente lo scorso 27 novembre, ha già ricevuto i primi racconti da parte di Elena, Anna, Benedetta, Marco, Alex, Asia, Enrico, Nathalie, Beatrice, Rachele e Giorgia, studentesse, studenti, docenti, genitori che hanno collaborato alla realizzazione del video di lancio della campagna del Ministero.

Come partecipare

Per tutti quelli che desiderano partecipare a questa iniziativa basterà postare un video, una foto, utilizzando l’hashtag #LaScuolaPerMe e rispondere alla domanda “Cosa è per te la scuola?”, condividendo un pensiero, ma anche semplicemente un ricordo o un’emozione legati al periodo scolastico. Il Ministero raccoglierà e rilancerà sui propri canali i video e i messaggi che saranno diffusi sui social.