Citynews dà il via al concorso AgriKids 2022 rivolto ai bambini delle scuole primarie

Anche quest’anno AgriFoodToday.it, progetto editoriale curato da Citynews, organizza un contest aperto a tutti i bambini delle scuole primarie italiane con lo scopo di incoraggiare e stimolare nei piccoli studenti l’interesse per l'agricoltura, il rispetto dell’ambiente e del mangiar sano. Un'occasione per tanti insegnanti di poter vincere una serra idroponica e sperimentare una didattica diversa ed esperienziale e allo stesso tempo accrescere la curiosità dei piccoli studenti.

Infatti il concorso ha come oggetto principale la diffusione della PAC (Politica Agricola Comune) e le sue strategie attuate a livello europeo in modo semplice e divulgativo: “il nostro obiettivo – racconta Carlo Alberto Zaccagnini, Project Manager di AgriKids per Citynews –, è quello di rendere più divertente questo percorso di conoscenza e abbiamo pensato di farlo tramite dei cartoni animati a tema PAC. Perché sappiamo che anche i bambini possono aiutare a diffondere la conoscenza della politica agricola comune”.

Come partecipare

Il primo passo per gli insegnanti che vogliono intraprendere questa avventura è guardare i 4 episodi della serie “Le agrostorie di Zac, Doc e Pac” e trarne ispirazione per produrre un progetto di classe in cui i bambini diventano parte attiva della divulgazione.

Successivamente sarà sufficiente seguire questi semplici passaggi:

iscriversi al contest sul sito del concorso;

guardare i 4 episodi con tutta la classe;

sviluppare un progetto/disegno che coinvolga l'intera classe su uno dei temi trattati nei cartoni animati;

fotografare o scansionare il progetto e caricarlo all’interno dell’area personale (entro il 30 aprile).

A partire dal 1° maggio tutti i progetti saranno visibili e votabili sul sito del concorso.



Cosa si vince

Al termine della votazione da parte del pubblico, la giuria si riunirà per scegliere quali tra i progetti più votati si aggiudicherà una delle 5 serre idroponiche messe a disposizione da AgriFoodToday.it.

In questo modo le classi vincitrici potranno sperimentare in prima persona un sistema di coltivazione sostenibile, per far crescere piante, facendo risparmiare in costi di luce ed acqua. Pur rimanendo a scuola e potranno raccontare la propria esperienza, in quanto tutti i vincitori saranno intervistati dalla redazione di AgriFoodToday.it, dove verranno pubblicati tutti gli articoli e le interviste.