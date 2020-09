La Collezione Peggy Guggenheim presenta l'offerta educativa 2020-2021 per le scuole

La Collezione Peggy Guggenheim di Venezia prosegue verso un ritorno alla normalità e organizza venerdì 11 settembre dalle 15.00 alle 17.00, un convegno per presentare ai docenti della scuole la propria offerta formativa per l'anno accademico 2020-2021. La conferenza, dal titolo "Bellezza: un bene e un diritto" sarà online tramite la piattaforma Zoom e tutti gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado del Veneto sono invitati a partecipare. L’appuntamento è un’occasione di formazione e aggiornamento che permetterà di approfondire metodologie di insegnamento innovative e multidisciplinari in un’ottica di rinnovamento dell’offerta scolastica.

Gli ospiti del convegno

Parteciperanno in qualità di relatori: Annalisa Rabitti, Assessora a Cultura, Marketig territoriale e Pari opportunità di Reggio Emilia e responsabile di Reggio Emilia Città Senza Barriere; Claudia Giudici, Presidente e pedagogista di Reggio Children; Vea Vecchi, atelierista e collaboratrice di Reggio Children; Chiara Bertola, critica, responsabile per l'arte contemporanea alla Fondazione Querini Stampalia e curatrice della mostra Edmondo Bacci. L’energia della luce, in apertura alla Collezione Peggy Guggenheim il 9 aprile 2022.

Edu Open Day

L'appuntamento con la formazione presegue martedì 15 settembre con un Edu Open Day sempre da remoto e sempre sulla piattaforma Zoom. L'evento sarà diviso in due appuntamenti: dalle ore 15.00 alle ore 16.00 per le scuole dell'infanzia e primarie e dalle 17.00 alle 18.00 per le scuole secondarie di I e II grado.

Durante i due incontri verranno presentate attività, percorsi didattici, laboratori e programmi educativi della Collezione destinati alle scuole per il prossimo anno scolastico.