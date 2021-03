Come sopravvivere alla DAD e ottimizzare l'apprendimento (per alunni e insegnanti)

È passato un anno dallo scoppio della pandemia che oltre ad aver colpito il settore sanitario, economico e sociale ha inflitto un duro colpo anche alla scuola e all'apprendimento. Le scuole, infatti, costrette alla chiusura, si sono dovute improvvisare ottime risorse tecnologiche di didattica a distanza cercando di riproporre una versione online della giornata tradizionale di scuola per gli studenti di diverso ordine e grado. Ci è riuscita? Un po' sì e un po' no. I problemi della cosiddetta DAD (didattica a distanza o DDI (didattica digitale integrata) non sono pochi sia per gli insegnanti che per gli studenti senza tralasciare le famiglie. Come fare allora per sfruttare al meglio questo nuovo tipo di didattica e ottimizzare l'apprendimento? Ecco una guida alla DAD per insegnanti e studenti, sperando possa esservi utile!

Differenza tra DAD e DDI

Molti tendono a confondere – ed è assolutamente comprensibile - la DDI con la DAD, ovvero con la Didattica a Distanza adottata dalle scuole durante il lockdown del 2020. Tra le due modalità di insegnamento, però, ci sono delle differenza cruciali. Ecco quali.

La didattica integrata digitale (DID) è tale proprio perché integra digitale e presenza, mentre la didattica a distanza (DAD) è svolta interamente sulle piattaforme digitali (può quindi essere una componente - non esaustiva - della DID). Possiamo quindi dire che la DAD è una componente della DDI ma che non si sovrappone ad essa.

Proprio per il suo approccio che integra digitale e presenza, spesso ci si riferisce alla DDI con terminologie provenienti dalla lingua inglese, come blended learning o hybrid learning.

Come realizzare una DAD efficace - insegnanti

Vediamo oracome si possa realizzare una didattica a distanza efficace e utile per tutti:

Seguire le linee guida del MIUR, che ha aperto un sito per fornire alle scuole gli strumenti da usare per la didattica digitale. Dalla piattaforma del MIUR è possibile accedere a strumenti di cooperazione, scambio di buone pratiche e gemellaggi fra scuole, webinar di formazione, contenuti multimediali piattaforme certificate.

Scegliere i giusti materiali da condividere con gli studenti, in base agli obiettivi di apprendimento impostati. In rete sono a disposizione molti materiali digitali, ma è importante valutare bene la fonte e la qualità educativa degli stessi.

Creare materiali fruibili dagli studenti. Non serve scannerizzare un foglio cartaceo e condividerlo (spesso anche in bassa qualità), ma è necessario che il materiale sia creato direttamente in digitale, cosicché gli studenti possano svolgere gli esercizi o le verifiche direttamente online, facilmente. Anche l’insegnante può, così, ricevere e analizzare i risultati molto più velocemente e agevolmente.

Utilizzare strumenti adeguati alla didattica a distanza, integrabili tra loro. In rete sono molti gli strumenti utili all’e-learning, ma non tutti sono intuitivi, di facile utilizzo e con la possibilità di condividere materiali tra le varie piattaforme, con pochi click.

Restare a disposizione degli studenti. È importante che gli alunni si sentano comunque seguiti dal docente, anche se la formazione si solge distanza; per questo è importante utilizzare chat o altri strumenti che consentano di rispondere alle loro domande e di fornire feedback sulle attività svolte.

Dad e famiglie: come sopravvivere

Per mantenere un buon equilibrio psicofisico di tutta la famiglia, anche seguendo la didattica a distanza, prova a seguire questi semplici consigli: