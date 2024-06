Maturità 2024, prima prova mercoledì

Mercoledì 19 giugno inizia l'esame di stato per circa 6mila studenti delle 54 scuole superiori della città metropolitana di Venezia. In tutta Italia ne sono coinvolti 526mila. In provincia, l'istituto con il numero più alto di maturandi è lo Stefanini di Mestre (240), seguito dal Galilei di Dolo con 234.

L'impianto della maturità è lo stesso del 2023, anno che aveva visto il ritorno pieno alla normalità dopo le restrizioni della pandemia: due prove scritte a carattere nazionale (decise dal ministero), una terza prova solo alcuni indirizzi specifici e colloquio orale in chiave multidisciplinare. Le commissioni sono composte da tre commissari interni e tre esterni e presiedute da un presidente esterno.

Si parte dunque con il primo scritto di italiano, comune a tutti gli indirizzi. Si prosegue il giorno successivo, giovedì 20 giugno, con la seconda prova, che riguarda le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio. È previsto, poi, un colloquio che ha l'obiettivo di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale di ciascun candidato.

Le prove

La prima prova accerta sia la padronanza della lingua italiana (o della diversa lingua nella quale avviene l’insegnamento) sia le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche degli studenti. Si svolge mercoledì 19 giugno 2024 alle 8.30 con modalità identiche in tutti gli istituti e ha una durata massima di sei ore. I candidati possono scegliere tra tipologie e tematiche diverse: il ministero mette a disposizione sette tracce che fanno riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale.

La seconda prova riguarda una o più delle discipline che caratterizzano il corso di studi (ad esempio, greco per il liceo classico e matematica per lo scientifico). Negli istituti professionali di nuovo ordinamento, invece, la prova verte su competenze e nuclei tematici fondamentali di indirizzo, e non su discipline.

La prova orale si svolge dopo gli scritti e riguarda anche l’insegnamento trasversale dell'educazione civica. La commissione valuta sia la capacità del candidato di cogliere i collegamenti tra le conoscenze acquisite sia il profilo educativo, culturale e professionale. Prenderà il via da uno spunto iniziale scelto dalla commissione.