Supporto agli studenti dopo la scuola: si conclude il progetto Nonsolocompiti

Si conclude l'edizione 2023-24 di #nonsolocompiti, il progetto che aiuta gli studenti nella loro crescita scolastica e umana. Promosso dalla Fondazione di Venezia, ha coinvolto 364 ragazzi dagli 11 ai 14 anni di età, avvalendosi di 40 educatori, 10 tirocinanti e 5 associazioni. I destinatari hanno potuto usufruire, al di fuori dell’orario scolastico, di spazi in cui non solo fare i compiti (attraverso modelli collaborativi e il supporto degli educatori), ma anche partecipare a laboratori costruiti per incentivare la socialità, lo sviluppo di competenze trasversali e dell'intelligenza emotiva.

Realizzata in collaborazione con le quattro Fondazioni di comunità Terra d’Acqua, Santo Stefano, Clodiense e Riviera Miranese, l'iniziativa gode del patrocinio della Regione, del Comune di Venezia e dell’Ufficio scolastico regionale. È stata apprezzata in particolare la sinergia con insegnanti e scuole (sono stati coinvolti sei nuovi plessi a Marghera e Malcontenta, Favaro, Venezia e Dolo), che si è concretizzata anche negli incontri sulla genitorialità dedicati alle famiglie. Nonsolocompiti è operativo nei territori di Chioggia, Cinto Caomaggiore, Pramaggiore, Chirignago, Dolo, Marghera, Malcontenta, Mestre, Sambruson, San Donà di Piave, Sottomarina e Venezia. Motore del progetto sono le cooperative Itaca, Sumo, La Sfera di Pistacchio, Titoli Minori e Olivotti.

I risultati

I laboratori hanno permesso, tra l'altro, di favorire i tempi di conciliazione famiglia-lavoro: un’esigenza particolarmente urgente, se si considera che nel 71% dei casi entrambi i genitori dei ragazzi partecipanti lavorano. Per quanto riguarda il ritorno in termini di socialità e crescita personale, i ragazzi e le ragazze partecipanti hanno confermato per l’81% di sentirsi più autonomi, mentre il 71% ritiene che Nonsolocompiti sia servito a migliorare il rendimento scolastico ed il 73% ha visto accresciuta la voglia di frequentare gli amici. Relativamente ai genitori (nel 32% persone non di madrelingua italiana), l’86% ritiene che questa edizione abbia concretamente aiutato la famiglia nella gestione dei compiti, mentre l’88% ha constatato come il progetto abbia favorito nei figli lo sviluppo di nuove abilità comunicative e di dialogo.

«Con #nonsolocompiti – sottolinea Giovanni Dell’Olivo, direttore della Fondazione di Venezia – la Fondazione conferma il suo impegno qualificato per dare valore al tempo lasciato libero dalla scuola. Dare alle famiglie opportunità e strumenti per trovare una risposta concreta al bisogno di conciliazione fra lavoro, scuola e famiglia è da sempre l’obiettivo di questo progetto. E consentire tutto questo in spazi calibrati e stimolanti sotto ogni punto di vista è l’imprescindibile tramite per ottenere risultati come quelli testimoniati dai numeri. Il nostro grazie va ai tanti soggetti che anno dopo anno hanno creduto in questa proposta, confermando ancora una volta la forza della rete».