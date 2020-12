FuordiBanco: torna il salone dell’offerta formativa per gli studenti di medie e superiori

Torna anche quest'anno “FuoriDiBanco”, il salone dell'offerta formativa ideato e promosso dalla Città metropolitana di Venezia. Dal 10 al 17 dicembre, infatti, prenderà il via l'udicesima edizione di quest' iniziativa rivolta agli studenti delle scuole medie e superiori che potranno così conoscere l'offerta formativa delle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio. Quello che tradizionalmente era un vero e proprio luogo per studenti, genitori, insegnanti e istituzioni, quest'anno sarà interamente in digitale con un programma culturale importante e uno spazio per il confronto con colloqui personali, aperto a tutti.

FuoridiBanco 2020: come funziona

Nei primi giorni di dicembre sarà creata una vetrina navigabile con accesso dal sito www.fuoridibanco.it in cui sarà offerto agli espositori (Scuole secondarie di secondo grado del territorio metropolitano, Istituti superiori pubblici e paritari e centri di formazione professionale, ITS, Università, soggetti ed enti che si occupano di formazione e lavoro, forze dell’ordine) uno spazio dove pubblicare informazioni, materiali, foto/video, link, appuntamenti ad eventi, colloqui ed open day, con collegamento al calendario unico. Tutti i contenuti video potranno, invece, ono essere pubblicati sul nuovo canale YouTube di Fuoridibanco.

Programma culturale 2020

giovedì 10, venerdì 11 e sabato 12 dicembre: eventi rivolti a studenti in uscita dalla scuola secondaria di secondo grado:

Laboratori a cura di: Comune di Venezia – EuropeDirect, ESU di Venezia, Ance Venezia Giovani, Veneto Lavoro – Servizi Eures e Servizi per l’Impiego Ambito di Venezia, Università Ca’ Foscari, Università I.U.A.V., Punto Confindustria S.r.l., Sestante di Venezia

martedì 15, mercoledì 16 e giovedì 17 dicembre: eventi rivolti a studenti in uscita dalla scuola secondaria di primo grado

Laboratori a cura di: Comune di Venezia - Servizio Progettazione Educativa, Ance Venezia, Sestante di Venezia, Punto Confindustria S.r.l.

sabato 12, martedì 15, mercoledì 16 e giovedì 17 dicembre

Colloqui di orientamento individuale rivolti a studenti in uscita dalla scuola secondaria di primo grado

Nell’edizione del 2019 dell'iniziativa presero parte circa 7mila persone e 70 espositori con 760 studenti che aderirono al progetto test di orientamento chiamato “Navighiamo Insieme” che quest’anno saranno fruibili on line sulla pagina dedicata.