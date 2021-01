Scuola: al via le iscrizioni online. Domande dal 4 al 25 gennaio 2021

Sono partite le iscrizioni online per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado. Le domande, infatti, potranno essere presentate a partire dal 4 gennaio 2021 fino al 25 gennaio, entro le ore 20.00 sulla pagina del Ministero dell'Istruzione dedicata: www.istruzione.it/iscrizionionline .

Come effettuare la domanda d'iscrizione

La procedura per l'iscrizione al nuovo anno scolastico deve avvenire previa registrazione al portale, attiva già dal 19 dicembre 2020 e per tutta la durata del periodo delle iscrizioni. Chi ha lo SPID può usare queste credenziali senza effettuare ulteriori registrazioni. Bisogna sottolineare che fare domanda primi non equivale a una sicura accettazione da parte della scuola. Questa modalità di iscrizione, oltre che per gli studenti di scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado vale anche per i centri di formazione professionali regionali che vi hanno aderito. Per le scuole paritarie l'iscrizione online è facoltativa mentre per la scuola dell'infazia l'iscrizione resta cartacea.

Un assistente virtuale aiuta i genitori nella procedura online

Da quest'anno c'è una novità per i genitori: cioè un assistente virtuale, "lolly" che potrà aiutarli nelle procedure di iscrizione per guidarli nella compilazione della domanda. Sono, inoltre, disponibili dei video tutorial sia sulla pagina dedicata www.istruzione.it/iscrizionionline che sul canale YouTube del Ministero dell’Istruzione. Un’App del portale ‘Scuola in Chiaro’ consentirà, invece, agli interessati, di reperire facilmente le principali informazioni su ciascun istituto per aiutare gli studenti nella scelta.