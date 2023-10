Porte aperte delle mense scolastiche per i genitori degli studenti veneziani

I genitori degli studenti veneziani potranno assaggiare la cucina delle mense scolastiche dei propri figli. Si tratta di un'iniziativa pensata per avere maggiore consapevolezza sull'alimentazione dei propri ragazzi e dei flussi produttivi e organizzativi delle mense scolastiche del Comune che, ogni giorno, realizzano oltre 700 pasti per 10 scuole dell'isola.

Lunedì 6 novembre alle 18, infatti, il centro cottura San Giovanni Bosco al Lido di Venezia aprirà le sue porte a docenti e genitori per permettere loro di scoprire come vengono preparati i pasti per le mense delle scuole.

L’attività si concluderà con la presentazione e l’assaggio di alcune “preparazioni tipo” del menu scolastico cittadino, prodotte dal personale del centro cottura. I genitori degli alunni di scuole del Lido possono richiedere di partecipare comunicando l'adesione alla mail ristorazionescolastica@comune. venezia.it. Le adesioni saranno accettate fino al massimo di capienza dei locali.

"Ci siamo resi conto che spesso molti genitori non conoscono tutta la complessità, i passaggi e le preparazioni che si celano dietro ogni singolo piatto servito, si corre il rischio di confondere ristorante con ristorazione, di perdere di vista il valore educativo del passaggio in refettorio o di sottovalutare la ricchezza in varietà e apporto nutrizionale che c'è dietro a ogni menù - ha commentato l'assessore alle Politiche educative Laura Besio - Quale miglior modo per far conoscere loro la filiera che porta il pasto sulla tavola dei propri figli, se non un aperitivo a base di tutto ciò che mangiano a scuola? Senza filtri e con gli operatori delle cucine che condurranno in questa visita, spaziando dai menù speciali alle linee guida regionali, dagli accostamenti di alimenti alle quantità di razioni, cercando di insegnare e al tempo stesso arginare la disinformazione".