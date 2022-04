A Portogruaro nuovi percorsi esperienziali tra arte e scienza per gli studenti

Il comune di Portogruaro organizza nuove attività esperienziali per le scolaresche del territorio nell'ambito della mostra L'Arte della Fisica allestita presso il Palazzo Vescovile. Pià che un'esposizione si tratta di un vero e proprio percorso multisensoriale per gli studenti che ne sono rimasti subito colpiti interagendo con con i protagonisti della mostra: Luigi Russolo e Renzo Bergamo.

“Avvicinare bambini e ragazzi all’arte grazie a iniziative come queste – spiega Pierpaola Mayer Direttore del Distretto Turistico Venezia Orientale –

significa anche contribuire alla creazione in Città e nel territorio di luoghi speciali che consentono quel fondamentale processo di crescita e di sviluppo del senso critico ed estetico, diventando anche palestre per l’anima e per la sensibilità delle nuove generazioni”.

I percorsi didattici guidati si rivolgono alle scolaresche di ogni ordine e grado e i contenuti, adeguati e pensati in base al diverso grado di preparazione, consentono agli insegnanti di scegliere tra più livelli di lettura: artistico, storico e scientifico.

Per info e prenotazioni: tel. 0421 564136 | info@palazzovescovile.it e www.lartedellafisica.it.