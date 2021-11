Il Morosini apre al pubblico. Tour nella scuola navale veneziana con gli allievi dell'istituto

Sveglia alle 6.00, colazione, alzabandiera e dritti verso le aule per le prime lezioni del giorno. Studio, allenamento, sacrificio. Lavoro individuale e lavoro di squadra. Essere allievo della Scuola Navale Morosini significa far parte di un pezzo importante della storia moderna di Venezia che quest’anno festeggia 1600 anni dalla sua fondazione. Da adolescenti a cadetti, da ragazzi in jeans e maglietta a piccoli uomini e donne in divisa. Ci vuole coraggio, determinazione e un forte senso del dovere per essere un allievo del Morosini di Venezia e a raccontare gli aspetti inediti di un percorso scolastico militare così impegnativo e svelare la storia della struttura che ospita questo importante istituto veneziano, collegio navale negli anni ’60, sono gli stessi allievi della scuola. Passandosi il testimone, come in una sorta di staffetta della durata di 40 minuti circa, i ragazzi del Morosini mostreranno, in un breve tour a tappe, la loro vita all’interno della scuola, le opere d’arte conservate nell’istituto e la storia del luogo che li accoglie negli ultimi tre anni della loro formazione scolastica di secondo grado.

Domenica 20 novembre 2021, la Scuola Navale Morosini organizza una giornata di “Porte Aperte” dalle 14.30 alle 17.30, rivolta a tutti coloro che vorranno scoprire il patrimonio storico-artistico presente nel comprensorio di Sant’Elena. A fare da “Cicerone” agli ospiti saranno gli allievi della scuola, dai più piccoli ai più grandi in un viaggio nel tempo che inizia dai primi mattoni della scuola, per poi passare alle altre opere d’arte e di architettura presenti all’interno della struttura militare veneziana.

Piccoli gruppi di appassionati, aspiranti cadetti o semplici curiosi potranno vivere un’esperienza entusiasmante alla scoperta di un luogo tutto da scoprire e che non apre spesso le sue porte al pubblico. Si verrà accolti dai ragazzi che racconteranno piccole pillole storico-artistiche sulla scuola in cui svolgono, tra regole, sport e studio, gli ultimi tre anni di liceo scientifico e classico tradizionale. Dalla storia del leone marciano che sorveglia l’ingresso dell’istituto, al primo mattone della scuola posto nel 1935, preso simbolicamente dall’antico Arsenale di Venezia per sottolineare il legame tra la scuola e l’Arsenale, dalle bombarde della Prima Guerra Mondiale ai disegni di Hugo Pratt, dalle preziosissime collezioni di minerali, ai quadri di anonimi del 1700 che ritraggono le vittorie di Francesco Morosini, fino a passare ai mosaici che raffigurano l’Impero Romano e l’Impero Italiano nella sua massima espansione e poi ancora l’aula magna e l’affascinante storia dell’ingresso delle donne nell’istituto che fino al 2009 era esclusivamente maschile.

L'iniziativa è nata in collaborazione con il Comitato per la valorizzazione del patrimonio storico-artistico della Scuola Navale e beneficia del patrocinio del Comune di Venezia.

Come partecipare

Ci si può prenotare inviando una mail all’indirizzo snmfmorosini@gmail.com. Per accedere all'Istituto è richiesto il green pass e per tutta la durata della visita dovrà essere indossata la mascherina.

Fonte: Venezia 1600