Pmi Day 2020: 900 studenti di Venezia e Rovigo in visita virtuale alle aziende

La Giornata Nazionale delle PMI, organizzata da Piccola Industria Confindustria in collaborazione con le Associazioni del Sistema, giunge all'undicesima edizione e vede una cospicua partecipazione degli studenti delle scuole del territorio delle province di Venezia e Rovigo. Sono ben oltre 900, infatti, gli studenti della Città Metropolitana di Venezia e della Provincia di Rovigo coinvolti nell'iniziativa che li ha portati a visitare virtualmente le aziende del territorio. La straordinaria partecipazione dimostra il vivo interesse del territorio per l’iniziativa, che a causa della pandemia è avvenuta in videocollegamento.

Numerose le PMI del territorio hanno virtualmente aperto le porte ai ragazzi di numerose scuole medie e istituti superiori, per raccontarsi e far conoscere alle nuove generazioni il mondo dell'impresa e le sue opportunità. Confindustria Venezia è stata tra le pochissime Associazioni in Italia a ospitare gli interventi del Presidente PI nazionale Carlo Robiglio e del Sottosegretario allo Sviluppo Economico Gian Paolo Manzella. Al centro dell’incontro con gli studenti la lotta alla contraffazione, un argomento sempre più centrale nel dibattito sulla crescita economica e sull’occupazione. Tra gli altri focus, il tema della resilienza: sono tante le PMI che, a causa della pandemia, hanno affrontato difficili momenti di crisi ed hanno avuto la capacità ed il coraggio di reagire.

Le scuole di Venezia e Rovigo coinvolte

Protagonisti dell’iniziativa, gli allievi di tante scuole medie e superiori: IPS Musatti di Dolo, IIS Levi Ponti di Mirano, Istituto Comprensivo Elisabetta (Betty) Pierazzo di Noale, I.C. Goldoni di Martellago, Istituto Cavanis di Venezia, Istituto Comprensivo Caio Giulio Cesare di Mestre, Liceo Stefanini di Mestre, I.C. Malipiero di Marcon, ITIS Vito Volterra di San Donà di Piave, IIS Scarpa Mattei di San Stino di Livenza, IC di Noventa di Piave, Istituto Comprensivo Calvino di Jesolo, IIS Leonardo Da Vinci di Portogruaro, ISIS Luzzatto di Portogruaro, IIS "Viola Marchesini" di Rovigo.

L'elenco delle imprese partecipi

Le imprese raccontate nel corso del videocollegamento sono: Calzaturificio Valbrenta di Vigonovo, Aeromeccanica Veneta di Santa Maria di Sala, RG Impianti di Salzano, Novarex di Martellago, Mavive di Venezia, DCS Fiorini di Venezia, Arte Bianca di Venezia, San Marco Group di Marcon, Elettromeccanica Viotto di San Donà di Piave, Master Italia di San Donà di Piave, Hotel Byron Bellavista di Jesolo, Oikos Venezia di Gruaro, Umana di Venezia, Dal Ben di San Stino di Livenza, CTS di Rovigo.