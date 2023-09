I migliori studenti di Venezia premiati dal Comune con un attestato di encomio

I due migliori studenti di Venezia, diplomati negli Istituti superiori veneziani con il massimo dei voti, sono stati accolti a Ca' Farsetti dalla presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano e premiati con un attestato di encomio. Un'occasione per ringraziarli a nome della Città per l'impegno profuso nel percorso di studi, ma soprattutto per scoprire i sogni dei ragazzi che si apprestano ad iniziare la carriera universitaria.

Tra informatica e passione per il remo: è la storia di Luca Adolfo, veneziano, un diploma da 100 e lode all'istituto Cavanis di Venezia e il corso di laurea in Data Science già avviato alla Ca' Foscari. Oltre i libri ci sono il ring e gli allenamenti di pugilato, poi la grande passione per il remo nata in famiglia. Il papà gondoliere e una promessa da mantenere: tanto impegno nello studio, ma senza dimenticare la tradizione.

Massimo dei voti anche per Snijanna Makarevych, diplomata all'Istituto Gritti di Mestre. Il futuro? Il corso di laurea Commercio Estero e Turismo a Ca' Foscari, ma cuore e testa in Ucraina. Nata a Mestre, dove i genitori si sono trasferiti nei primi anni Duemila da Leopoli, non nasconde la sua preoccupazione per le notizie che arrivano dal fronte di guerra dove suo fratello è partito come volontario. Il diploma con il massimo dei voti è una sfida vinta contro i pregiudizi "provati" nel corso degli anni, racconta, ma soprattutto un grande regalo per tutti i suoi cari.

"Siete un esempio per i tanti studenti che frequentano gli istituti della nostra città, avete saputo affrontare il vostro percorso di studi con determinazione e con la capacità di raggiungere brillantemente il risultato del diploma pensando al vostro futuro e ai vostri sogni che sicuramente riuscirete a realizzare" è stato l'augurio della presidente Damiano.