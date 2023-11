Educazione stradale a scuola, una lezione sulla guida in sicurezza per gli studenti di Mestre

La sicurezza stradale insegnata ai giovanissimi. È quanto accaduto questa mattina a Mestre dove le classi terze dell'istituto professionale Berna hanno partecipato a un incontro di educazione stradale promosso dall'Automobile Club di Venezia nell'ambito del progetto "Aci-Ready1Go" con partner il Rotary Club mestrino.

Una lezione speciale per i ragazzi che, proprio grazie a questo progetto legato alla sensibilizzazione alla sicurezza stradale fin da giovanissima età, hanno potuto approfondire temi legati alla guida in totale sicurezza per se stessi e per gli altri.

A tenere questo corso di formazione dal titolo “Il veicolo e la sicurezza”, è stato il dott. Valerio Vella di Aci Informatica, responsabile del network delle autoscuole aderenti al progetto. Si è trattato di una lezione interattiva che ha permesso gli studenti, circa una settantina, molti ormai prossimi alla patente, di conoscere le principali cause degli incidenti stradali, in particolare quelli che vedono coinvolti proprio i più giovani, ovvero: distrazione, velocità e mancata distanza di sicurezza.

Al fianco di Vella, sono intervenuti Miriam Longo direttore di Ac Venezia, Adriano Pallini presidente del Rotary di Mestre, il sovrintendente capo della Polizia Stradale di Venezia Federico Sabbadin.