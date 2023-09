Regalati caschetti per le bici agli studenti dello Stefanini di Mestre, Brugnaro: "Sicurezza al primo posto"

A scuola in bici in totale sicurezza. Da oggi, infatti, gli studenti del Lideo Stefanini di Mestre potranno andare a scuola in bici in sicurezza grazie a dei nuovi caschetti protettivi consegnati ai ragazzi dal sindaco della città metropolitana Luigi Brugnaro. Si tratta di caschetti acquistati con i fondi del progetto MOVES (MObilità sostenibile nel territorio VEneziano e nelle Scuole) parte di un'iniziativa nell’ambito delle attività collegate alla settimana europea della mobilità (16- 22 settembre 2023). Alle scuole veneziane saranno consegnati ben 450 caschetti per bicicletta da parte della Città metropolitana.

Il progetto MOVES (MObilità sostenibile nel territorio VEneziano e nelle Scuole), condotto dalla Città Metropolitana di Venezia, finanziato nell’ambito del Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro promosso dal Ministero della Transizione Ecologica, prevede una serie di attività atte a facilitare l’implementazione di azioni ecosostenibili per gli spostamenti degli studenti e del personale degli istituti scolastici secondari di secondo grado del territorio metropolitano.



“La mobilità sostenibile è un tema del futuro del quale è importante parlare adesso, soprattutto se ci si rivolge ai giovani - ha detto il Sindaco Brugnaro -. Le biciclette sono un sistema di trasporto che voi ragazzi utilizzate quotidianamente per venire a scuola, ma anche per spostarvi nelle vostre attività quotidiane. C'è bisogno di attenzione e di viaggiare in sicurezza. State attenti quando percorrete le piste ciclabili e soprattutto ricordatevi di non usare il cellulare quando state pedalando, perché è vietato. L’educazione stradale, per voi che sarete le donne e gli uomini del futuro, parte anche da queste piccole cose e siete già un esempio per quelli più piccoli. E un caschetto in testa può salvare la vita in alcuni casi”.