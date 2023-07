Gara mondiale di robotica: il team dello Zuccante di Mestre è medaglia d'argento

Gli studenti e i professori dell'itis Carlo Zuccante di Mestre si sono aggiudicati la medaglia d'argento nella gara mondiale di robotica, RoboCup 2023, tenutasi a Bordeaux, in Francia. Un'impresa, quella del team dello Zuccante di Mestre alla RoboCup 2023 che ha regalato un bellissimo riconoscimento alla scuola mestrina e a tutto il Veneto.

“Complimenti alla delegazione, alla bella squadra dell’Itis Carlo Zuccante di Mestre, che ha colto una straordinaria medaglia d’argento alla gara mondiale di robotica tenutasi a Bordeaux, in Francia - ha commentato l’Assessore regionale all’Istruzione e Lavoro della Regione Veneto, Elena Donazzan - La scuola veneta è già proiettata nel terzo millennio, al passo con l’Europa e il mondo”.

“Sono orgogliosa dello Zuccante tutto, e in particolare dei professori Alberto Vettorato, Samuele Zennaro, Edoardo Sartori, Sara Citon, Lisa Bulegato, e Stefano Giacomello. Una squadra di insegnanti e ragazzi preparata e vincente che ha saputo lanciare questo storico Istituto nell’olimpo europeo”.

“Essere ai vertici su temi del futuro come la robotica – aggiunge Donazzan – è motivo di gioia, ma anche un elemento fondamentale che ci fa dire che la scuola veneta lavora con impegno, professionalità e dedizione di insegnanti e studenti, ai massimi livelli internazionali, smentendo così anche uno stereotipo trito e non veritiero, secondo il quale la nostra scuola non sarebbe all’altezza di altre europee. Non è vero. Lo Zuccante lo ha dimostrato con i fatti”.

“Ovunque possibile, come Regione – conclude Donazzan – sosteniamo e sosterremo l’internazionalizzazione dei valori messi in campo dalla scuola veneta, per l’orgoglio, ma anche per aprire nuovi orizzonti anche lavorativi ai nostri ragazzi”