Borse di studio 2020/2021: bandi e scadenze per studiare (quasi) gratis

Iscriversi all'università ora come ora può essere più difficoltoso, soprattutto a causa dei blocchi che la pandemia ha causato a livello lavorativo. Le difficoltà economiche dei futuri studenti potrebbero essere più alte del solito quest'anno ma non per questo bisogna rinunciare a iscriversi all'università perché i supporti economici non diversi e con le borse di studio regionali è possibile studiare gratis (o quasi). Diamo allora un'occhiata a cosa serve per poter ricevere un beneficio economico universitario e come fare richiesta in caso di necessità.

Come funziona una borsa di studio universitaria

Iscriversi all'università prevede una serie di costi abbastanza ingenti che vanno dal contributo per il test d'ingresso alla rettauniversitaria per poi passare per il costo dei libro e dell'alloggio per i fuori sede. Per fortuna, ogni università, offre la possibilità di richiedere una borsa di studio che possono essere assegnate sia per merito che per reddito familiare. Quello che occorre, però, per poter richiedere la borsa di studio universitaria è la certificazione ISEE per il diritto allo studio che può essere compilata i qualsiasi CAF o studio commercialistico.

Borse di studio della regione Veneto

La regione Veneto offre agli studenti dei suoi atenei la possibilità di ottenere un contributo per sostenere gli studi. L'attribuzione economica verrà assegnata agli studenti che abbiano i requisiti di reddito ma anche di merito previsti dalla legge. Ogni ateneo regionale viene gestito dall'ESU di riferimento e per controllare le date utili per la presentazione della domanda di borsa di studio e le graduatorie dei vari bandi basta consultare il sito di riferimento che per le università veneziane è ESU d Venezia.