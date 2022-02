Migliora la mobilità internazionale di Ca' Foscari, nuovi accordi con le università di Dubai

Si intensifica la mobilità internazionale dell'Università Ca' Foscari Venezia con due nuovi accordi di collaborazione con l’American University in Dubai e la Canadian University Dubai, Nuove opportunità per studenti, studentesse, docenti e personale e si pongono le basi per lo sviluppo di una collaborazione di lungo periodo negli ambiti della ricerca e dell'educazione. L’accordo è stato firmato da Tiziana Lippiello, rettrice dell’Università Ca’ Foscari, in occasione di "Veneto Beyond the Future", la giornata che Italy Expo 2020 ha dedicato al Veneto per far conoscere la nostra regione negli Emirati Arabi e valorizzarne alcuni aspetti legati al futuro e all'innovazione.

La rettrice dell’università veneziana ha partecipato a "Veneto Beyond the Future" in qualità di Presidente della Fondazione Univeneto.