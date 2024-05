Ca' Foscari, il 23 maggio cerimonia di consegna dei diplomi di dottorato

Giovedì 23 maggio alle ore 15 in Auditorium Santa Margherita-Emanuele Severino avrà luogo la cerimonia di consegna dei diplomi di dottorato per una nuova tornata di cafoscarini e cafoscarine, che saranno proclamati dottori e dottoresse di ricerca. Alla cerimonia, introdotta dalla prorettrice alla ricerca Maria Del Valle Ojeda Calvo, interverranno anche Paolo Petruccioli, direttore delle risorse umane del Gruppo AB, e Veronica Strang, professoressa di antropologia affiliata alla Scuola di Antropologia e Museo Etnografico dell’Università di Oxford.

Strang nella sua lectio magistralis, utilizzando uno studio di caso basato su risultati preliminari di un progetto di ricerca presso il NICHE (Center for Environmental Humanities) di Ca' Foscari, l'autrice analizzerà le relazioni sociali e materiali di Venezia con l'acqua. L'obiettivo della ricerca è quello di mettere in discussione una visione antropocentrica dell'ambiente e di esplorare il ruolo attivo che il mare, i corpi idrici dolci, il paesaggio lagunare e le comunità non umane svolgono nella vita dei residenti veneziani. Per capire come gli elementi naturali, come l'acqua e il paesaggio circostante, influenzano e siano influenzati dalle persone che vivono a Venezia, spostandosi oltre una prospettiva umanocentrica e riconoscendo l'importanza delle interazioni tra umano e non umano nella configurazione dell'ambiente e della società.

Strang è un'antropologa culturale che ha condotto ricerche etnografiche in Australia, nel Regno Unito e in Nuova Zelanda. Il suo lavoro si concentra sulle relazioni tra esseri umani e ambiente, la materialità, i paesaggi culturali e, in particolare, l'interazione delle società con l'acqua. Nel 2000 ha ricevuto una Royal Anthropological Institute Urgent Anthropology Fellowship e nel 2007 è stata premiata con un riconoscimento internazionale sull'acqua dall'UNESCO. Nel 2019 è stata eletta Fellow dell'Academy of Social Sciences.

Il gruppo Ab è azienda di riferimento globale per le soluzioni di sostenibilità energetica, e Petruccioli racconterà nel suo intervento le opportunità per chi ha la possibilità di intraprendere un percorso di dottorato presso le imprese private.

Ca' Foscari nota che in questa tornata aumentano anche i dottori e le dottoresse che riceveranno un doppio titolo, frutto di accordi di cotutela con altre università straniere, come l’Univerzita Karlova di Praga o la Tohoku University di Sendai in Giappone, e quelli che hanno seguito percorsi di dottorati internazionali tra Italia, Giappone, Germania o Francia.