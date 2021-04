Ca' Foscari Challenge School: al via i master 2021/22 con 35 programmi in modalità duale

Prendono il via i master di I e II livello della Ca' Foscari Challenge School per l’anno 2021/2022 di Ca’ Foscari Challenge School, la scuola di Alta Formazione Executive dell’Università Ca’ Foscari Venezia. Sono, infatti, aperte le iscrizioni, con deadline tra settembre e febbraio e i nuovi corsi prenderanno il via in modalità prettamente digitale. Si tratta di un’opportunità in più che viene incontro alle esigenze dei tanti studenti provenienti da tutta Italia. Suddivisi in quattro scuole che corrispondono a quattro macroaree, Humanities, Management, Government ed Environment, le tematiche affrontate vanno dalla comunicazione politica alla sostenibilità ambientale; dalla fiscalità al management della sanità; dagli studi strategici alla didattica delle lingue; dall’arte dei paesi del Medio Oriente alla cultura del cibo e del vino Made in Italy. I Master della Ca' Foscari CHallenge School hanno l’obiettivo di valorizzare i talenti dei giovani per metterli in relazione con le realtà imprenditoriali e professionali grazie a partnership con aziende, organizzazioni ed istituzioni pubbliche italiane e internazionali.

Master 2021-2022: 4 nuovi programmi di formazione alla prima edizione

Nel ricco ventaglio dei Master per il nuovo anno, ai percorsi che hanno consolidato il loro successo negli anni, si affianca una serie di nuovi progetti alla prima edizione.

Master in Scrittura e Comunicazione politica

Il master diretto dal prof. Gianluca Briguglia, che partirà a febbraio 2022. Un percorso che fornisce gli strumenti per comprendere le dinamiche fondamentali e costanti dei rapporti politici e il loro racconto attraverso riferimenti storici e letterari classici ma anche per approfondire il rapporto tra comunicazione e politica analizzando la narrazione di media tradizionali e new media e per acquisire elementi fondamentali di public speaking e social media strategy. Il Master è rivolto a sindaci e rappresentati di categoria, ma anche a membri di staff di politici e imprenditori, giornalisti, a chi lavora nei sindacati, oltre che a giovani laureati che vogliano cimentarsi in questo settore.

Master in Comunicazione Interculturale

Fornire conoscenze e competenze per riconoscere e gestire le differenze linguistiche e culturali e le criticità che ne scaturiscono, in particolare nel proprio ambiente di lavoro, è invece lo scopo di questo master diretto dal prof. Fabio Caon, alla sua prima edizione, in partenza a gennaio 2022. L’obiettivo del corso è formare figure professionali in diversi ambiti (quello aziendale così come quello dell’istruzione) in grado di comunicare, relazionarsi e gestire efficacemente situazioni complesse, quali quelle multiculturali.

Master in Direzione, coordinamento e management dei servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari

Qualificare il profilo professionale degli Assistenti Sociali con competenze manageriali, organizzative, comunicative e progettuali in contesti integrati, è invece l’obiettivo del nuovo master diretto da Mirella Zambello. Il Master è rivolto agli Assistenti sociali che intervengono nelle istituzioni pubbliche e negli enti privati: in Aziende ULSS, nei comuni, nel Terzo Settore, nel Lavoro, nei Centri Servizi e RSA, nelle associazioni di volontariato verso funzioni di direzione, coordinamento e management.

Master in Contemporary Art of the Arab World, Iran and Turkey

Prende spunto dal crescente interesse negli ultimi anni per la produzione artistica del Medio Oriente e del Nord Africa questo master diretto dalla prof.ssa Cristina Tonghini e che prenderà il via con la sua prima edizione a gennaio 2022. Un programma che risponde alla sempre maggiore richiesta di figure professionali specializzate sull’arte delle regioni MENA, con il primo percorso di studio specificatamente dedicato, nel contesto dell’arte globale. Al centro della scena artistica internazionale, ponte storico fra Oriente e Occidente, Venezia costituisce la sede ideale per questo percorso, arricchito anche da una partnership internazionale con l’Università di Ginevra.