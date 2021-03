Ca' Foscari lancia l'offerta formativa 2021/2022. 54 lauree, corsi in inglese e tasse invariate

L'offerta formativa 2021/2022 dell'università Ca' Foscari Venezia è online. Nella sezione "didattica" del sito ufficiale dell'ateneo veneziano è possibile consultare tutti i corsi di laurea proposti dall'università che per questo anno propone ai suoi futuri studenti ben 54 lauree in totale di cui 18 triennali, 1 triennale professionalizzante e 35 magistrali negli ambiri di Economia e management, Lingue e culture, Scienze e tecnologia, Arti e discipline umanistiche, Politiche pubbliche e cambiamenti sociali, Studi internazionali e globalizzazione, Conservazione e gestione dei beni culturali.

Focus sulla lingua straniera e il primo corso di laurea professionalizzante

Tra le novità dell'università Ca' Foscari di quest'anno c'è il primo corso di laurea professionalizzante dell’ateneo veneziano, che svilupperà i profili professionali più richiesti dal mercato e sosterrà competitività e innovazione nel settore dell’hospitality in Italia. Si tratta del corso in "Hospitality Innovation and e-Tourism". Inoltre, l'ateneo ha deciso di puntare sempre di più sull'internazionalità proponendo ben 12 corsi erogati interamente in lingua straniera mentre 9 offrono, oltre all’italiano, uno o più percorsi in altre lingue. Gli studenti cafoscarini potranno anche scegliere tra 40 programmi joint o double degree.

Per maggiori informazioni sui corsi di laurea dell'ateneo classificato da QS Ranking tra i migliori atenei del mondo (59esimo) per lo studio delle lingue moderne e tra i primi 42 al mondo per gli studi classici, si può consultare il sito: www.unive.it/offertaformativa.

Tasse invariate e prove d'ingresso online

Ca' Foscari ha deciso di mantenere invariata la tassazione per questo anno e tutte le prove di accesso avverranno online tramite TOLC casa o selezione telematica.

Oggi si è svolto, inoltre, il primo appuntamento con l'Open Day di Ca' Foscari in diretta YouTube che proseguirà fino al 19 marzo per le lauree triennali e dal 12 al 16 aprile per quelle magistrali. Il programma completo degli eventi virtuali è disponibile nella pagina dedicata www.unive.it/openday.