Segnale positivo per Ca' Foscari: +0,5% di iscrizioni a triennali e magistrali

Segnale positivo per Ca' Foscari a fronte dell'emergenza sanitaria. Sono cresciute dello 0,5 % le iscrizioni ai corsi di laurea proposti per questo 2021 dall'università veneziana che raggiunge il numero totale di 7.104 nuovi immatricolati per triennali e magistrali. «Un segnale di fiducia e una scommessa vinta su interdisciplinarità e nuovi corsi» sono le parole di Tiziana Lippiello, la rettrice dell'università che con soddisfazione presenta i numeri dei futuri cafoscarini per l'anno accademico 2021/2022. L’ateneo veneziano conferma, così, la propria attrattività, con un risultato positivo spinto dalle lauree magistrali (+4,6%), dal successo di corsi di nuova attivazione, dall’interesse degli studenti per l’offerta interdisciplinare e per i corsi caratterizzanti di tutte le aree.

«È il segno che le famiglie e gli studenti hanno avuto fiducia in noi - continua la prima rettrice donna dell'università veneziana - Ca' Foscari si distingue in particolare per un'offerta didattica interdisciplinare, che integra competenze e conoscenze provenienti da ambiti diversi ma complementari. Inoltre, abbiamo saputo scommettere su nuovi corsi di studio per rispondere alle esigenze di un mondo del lavoro in continua evoluzione e alle sfide globali, per le quali siamo chiamati a trovare soluzioni e opportunità innovative e insieme realizzabili».

Le novità e i numeri di Ca' Foscari

Da quest’anno Ca’ Foscari ha avviato la nuova triennale in Ingegneria Fisica, con una classe di 32 giovani che studieranno campi di frontiera, destinati a guidare l’innovazione futura. Incrementi sensibili per Storia (+32%), Digital Management (+24%). Continua l’interesse per Filosofia, studi internazionali ed economici (PISE), +10%. Si conferma la triennale più frequentata Lingue, culture e società dell'Asia e dell'Africa mediterranea con 733 studenti (+2%). Il totale degli iscritti al primo anno dei corsi triennali è 4362 (in leggera flessione: -1,8% a fronte di un incremento del 4,2% dal 2015). Tra le magistrali, ottimi debutti per Language and Management to China (69 matricole) ed Environmental Humanities (48). Le magistrali totalizzano 2.742 neoiscritti distribuiti in 34 corsi di laurea. I più frequentati sono Economia e Finanza (243), Relazioni Internazionali Comparate (187) e Management (176).